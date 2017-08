Staatsdiener in Panik

Im Mai 2015 protestierten Richter und Staatsanwälte in Potsdam gegen damals geplante Stelleneinsparungen Foto: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa

Mit drastischen Worten haben die Gewerkschaft der Polizei (GdP) und der Deutsche Richterbund (DRB) am Mittwoch in Berlin vor einer möglichen »Erosion des Rechtsstaats« gewarnt. Dessen Stabilität sei durch die in den nächsten Jahren bevorstehende Pensionierungswelle bei Polizei und Justiz gefährdet, hieß es. Bei der gemeinsamen Pressekonferenz der beiden Organisationen, an der der GdP-Bundesvorsitzende Oliver Malchow und der DRB-Vorsitzende Jens Gnisa teilnahmen, forderten diese die Politik auf, Polizei und Justiz unmittelbar und vorbehaltlos zu stärken. Die »Erosion der inneren Sicherheit« müsse gestoppt werden.

Während Malchow seine Forderung nach Einstellung von mehr als 20.000 zusätzlichen Polizeivollzugsbeamten bundesweit erneuerte, sprach sich Gnisa für die Schaffung von mindestens 2.000 zusätzlichen Stellen für Richter und Staatsanwälte aus. Der Gewerkschaftschef verwies am Mittwoch zur Begründung seines Anliegens erwartungsgemäß auf den Polizeieinsatz rund um den G-20-Gipfel Anfang Juli in Hamburg. Dieser habe gezeigt, wie brisant die Personallage der Ordnungshüter sei. Die innere Sicherheit in Deutschland könne nur gewährleistet werden, »wenn die Kette Polizei – Staatsanwaltschaft – Gericht funktioniert«. Nach den abgeschlossenen Ermittlungen der Polizistinnen und Polizisten werde der jeweilige Vorgang der Staatsanwaltschaft übergeben, um bei Anklageerhebung anschließend vor Gericht zeitnah entschieden zu werden, erläuterte Malchow.

Berechnungen der GdP zufolge würden im Zeitraum von 2017 bis 2021 etwa 56.000 künftige Polizistinnen und Polizisten nach ihrer dreijährigen Ausbildung den Dienststellen zur Verfügung stehen. Demgegenüber würden bis 2021 aber rund 44.000 Beamte aus dem Dienst ausscheiden.

Die aktuellen Personalprobleme haben jedoch offensichtlich vielfältigere Gründe als den fehlenden Einstellungswillen der politischen Verantwortungsträger. So erscheint der Beruf des Polizisten wohl vielen Bürgern als nicht sonderlich attraktiv: Die Berliner Polizei sah sich jüngst sogar gezwungen, die Bewerbungsfrist für die ausgeschriebenen Ausbildungsstellen zum mittleren und gehobenen Polizeidienst zu verlängern, da sich noch nicht genügend Interessenten gemeldet hatten.

Vor den Folgen einer gewaltigen Pensionierungswelle warnte auch der DRB-Vorsitzende Gnisa. Rund 40 Prozent aller Richter und Staatsanwälte würden bundesweit bis 2030 aus dem Dienst ausscheiden, berichtete er. Damit verliere die Justiz etwa 10.000 von ihnen. Gnisa sprach sich für eine »vorbeugende Personalpolitik« aus, die »jetzt, nicht erst in zehn Jahren« beginnen müsse. »Wenn die Politik hier nicht aktiv wird, droht der Rechtsstaat zu erodieren. Deutliche Warnsignale zeigen sich schon heute. Besonders alarmierend ist, dass die Gerichte zuletzt immer wieder Angeklagte aus der Untersuchungshaft entlassen mussten, weil Strafverfahren unvertretbar lange dauerten«, so der DRB-Vorsitzende.

Neben der Polizei und der Justiz mangelt es dem öffentlichen Dienst in anderen Bereichen deutlich an Personal. Alleine in der Bundeshauptstadt seien 4.000 Stellen unbesetzt, berichtete der Rundfunk Berlin Brandenburg (RBB) am Montag auf seiner Internetseite. Dies hat zur Folge, dass die behördliche Infrastruktur der Stadt seit Jahren nur noch begrenzt arbeitsfähig ist. Um dem entgegenzuwirken, will das Land Berlin fortan jährlich 6.000 Neueinstellungen im öffentlichen Dienst vornehmen.