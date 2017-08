Gipfel im Nebel

Nase voll von Dieselruß und Stickoxiden: Proteste am Mittwoch in Berlin Foto: Christian Ditsch

Vorhang auf: Am Mittwoch präsentierten Politik, Wirtschaft und Medien den zweiten Höhepunkt im diesjährigen Sommertheater. Und der »Dieselgipfel« begann auch mit einem Paukenschlag: Kurzfristig war die Veranstaltung ins Bundesinnenministerium verlegt worden. Das Gebäude des Verkehrsministeriums, umzingelt von ein paar Dutzend NGO-Aktivisten und schaulustigen Touristen, schien nicht sicher genug.

Sicher war indes, dass die wegen allerlei Vergehen am Pranger stehende Automobilbranche Reue zeigen und ein paar Zusagen machen würde. Eine erste Gipfel-»Einigung« verkündete der Verband der Automobilindustrie (VDA) bereit früh. Demnach hätten die heimischen Hersteller eine rasche Nachrüstung von insgesamt über fünf Millionen Fahrzeugen zugesichert. Ohne Kostenbelastung für die Halter. Zudem würden sich VW, Daimler und BMW an einem geplanten Fonds »Nachhaltige Mobilität für die Stadt« beteiligen, mit dem urbane Regionen bei der Luftreinhaltung unterstützt werden sollen. Demnach solle ein »Großteil« der Pkw mit Dieselmotoren der Normen »Euro 5« und teilweise »Euro 6« per Softwareupdates nachgerüstet werden, was deren durchschnittlichen Stickoxidausstoß um 25 bis 30 Prozent reduzieren werde.

Nichts gegen Software. Doch als die VDA-Zusage über den Ticker lief, zog an den Börsen erst mal Entspannung ein. Die Aktien der Autobauer drehten ins Plus. Allerdings schien die Freude verfrüht: Unmittelbar danach berichteten die Agenturen, dass Politiker und Industrievertreter weiter berieten. »Industrie und Politik diskutieren gerade in getrennten Gruppen. Es gibt noch kein abgestimmtes Papier«, meldete Reuters kurz vor 16 Uhr (und vor jW-Redaktionsschluss).

Im Rahmenprogramm der Veranstaltung gab es allerlei zu sehen und zu hören: Kanzlerkandidat Martin Schulz von der SPD wurde mit der Forderung nach einer durch die Industrie selbst zu finanzierenden Umtauschprämie zitiert. »Um Fahrverbote zu verhindern, müssen wir möglichst viele alte Diesel von den Straßen bekommen«, sagte er der dpa. Unter Verboten würden vor allem Pendler und kleine Handwerker leiden, die sich nicht alle paar Jahre ein neues Auto leisten könnten.

Am ursprünglichen Tagungsort hatten Greenpeace-Profis eines ihrer obligatorischen Großtransparente entrollt: »Willkommen in Fort NOx« war darauf zu lesen. Der Sprecher der Deutschen Umwelthilfe (DUH), Jürgen Resch, geißelte Politik und Branche wegen Kungelei und mangelnder Transparenz. Die Verlegung des Tagungsorts passe ins Bild, »Politik in dunklen Hinterzimmern zu machen«, sagte er im TV-Sender Phoenix.

Bereits am Montag hatte sich die Vertretung der Beschäftigten zu Wort gemeldet. IG Metall und der Betriebsräte mahnten eine »Transparenzoffensive durch die Unternehmen und ihre Verbände« an. »Es ist an der Zeit, die Weichen für eine zukunftsfähige Transformation zu stellen. Das längerfristige Ziel ist eine ökologisch und sozial verträgliche Mobilität. Die deutsche Automobilindustrie muss dabei Treiber sein und ihre Innovationsstärke darauf ausrichten.«