Einer muss sauber bleiben

»Das letzte unbeschwerte Fest der Kernsportart«: Usain Bolt bei Olympia 2012 Foto: Max Rossi/REUTERS

»Es wird eine Freude sein, sich zurückzulehnen«, sagte Usain Bolt in dieser Woche. Am Samstag, 22.45 Uhr, wird er bei der WM in London zu seinem letzten großen Einzelrennen antreten. 100 Meter. Über 200 tritt er nicht an.

Schneller als 9,95 Sekunden ist Bolt in diesem Jahr noch nicht gelaufen. Sechs Sprinter waren besser. »Die Menge im Stadion« wird er vermissen, sagt der Jamaikaner aus dem kleinen Dorf Sherwood Content, »das Training definitiv nicht«.

Wie vor jedem großen Wettkampf weilte der 30jährige Jamaikaner dieser Tage bei seinem »besten Arzt der Welt« in München. Nun »müsste lediglich noch der notorische Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt (...) versichern, dass er seinen auffälligerweise stets vor den ganz großen Wettbewerben leicht verletzten Lieblingspatienten stets nur homöopathisch behandelt habe«, schrieb Peer Schmitt an dieser Stelle über »die Fabelzeiten von Rio« (19.8.2016), und wies auf eine statistische Auffälligkeit hin. Bolt lief neun der bis dahin 30 schnellsten 100-Meter-Zeiten, »einschließlich der drei allerschnellsten. Alle anderen 21 Zeiten wurden von Sportlern gelaufen, die zu irgendeinem Zeitpunkt in ihrer Karriere mindestens einen positiven Dopingtest zu verzeichnen hatten«. »Die schnellsten Läufer in der Geschichte sind also alle – alle! – erwiesene Doper, mit einer Ausnahme, die ausgerechnet den allerschnellsten von ihnen betrifft.«

Wenn die Leichtathletik am Freitag zur WM nach London zurückkehrt, weckt das Erinnerungen an Olympia 2012, das letzte vermeintlich unbeschwerte Fest der olympischen Kernsportart mit diesem riesigen Jubel über Langläufer Mo Farah, Siebenkämpferin Jessica Ennis-Hill und eben Bolts Goldläufe (100 und 200 Meter). »Das war pure Energie«, sagte Bolt nach dem Gewinn dieser beiden seiner acht Olympiagoldmedaillen.

Der großen Leichtathletik-Party folgte ein Riesenkater: Kugelstoßerin Nadeschda Ostaptschuk (Belarus) verlor ihr Gold am Tag nach den Spielen wegen eines Anabolika-Befunds. Vier 1.500-Meter-Finalistinnen wurden ebenfalls des Dopings überführt, darunter die Türkinnen Asli Cakir Alptekin und Gamze Bulut, die Gold und Silber geholt hatten. Auch sieben Frauen aus dem 4-mal-100-Meter-Finale wurde Doping nachgewiesen. Von 53 russischen Finalisten der London-Spiele wurden 29 früher oder später als Betrüger enttarnt – zum Glück ist wenigstens Usain Bolt sauber geblieben.