»Dieser Krieg hat einen alten Mann aus mir gemacht«, so »Weißhelm« Mahmoud nach einem Rettungseinsatz: »Die letzten Männer von Aleppo« Foto: SWR/Kloos&Co Medien

Schneewittchen

Schneewittchen im Sommer? Egal. Es gibt ja zahlreiche Verfilmungen dieses klassischen Märchenstoffs rund um die schöne Prinzessin und die schreckliche Stiefmutter, diese hier ist die wohl klassischste. Eine DEFA-Produktion aus dem Jahr 1961, heiter beschwingt, ohne Firlefanz, nah am Stoff. Hat 26 Jahre gebraucht, um auch im Westen gesehen werden zu können. Mit Doris Weikow und Marianne Schilling, Regie: Gottfried Kolditz.

MDR, 15 Uhr

This Is Us – Das ist Leben

Soll ja gut sein. Eine US-amerikanische Qualitätsserie, die vom Leben handelt, also ohne Vampire, ohne Überzeichnungen und ohne Mittelalter, und auch Sex kommt eher so beiläufig vor. Pro sieben hat einiges investiert, um diese Produktion an den Start zu bringen und macht auch reichlich Reklame dafür – allein, es will nicht so richtig funken. Die Zuschauer gucken eher weg. Vielleicht, das nur eine Mutmaßung, liegt es ja an der nervenden Werbung.

Pro Sieben, 21.15 Uhr

Die letzten Männer von Aleppo

Über zwei Jahre hinweg begleiten die Dokfilmer Khaled und einige andere Mitglieder der »Weißhelme« – Bewohner von Aleppo, die vor dem Bürgerkrieg normale Berufe hatten oder studierten, sich in der umkämpften Stadt aber zum Zivilschutz meldeten. Besagte Weißhelme erhielten 2016 sogar den Friedensnobelpreis – die Vorwürfe der Parteilichkeit (Nähe zu den sogenannten Rebellen, Sympathie für den IS) und der Propaganda sind allerdings nicht abzuschütteln. Im Krieg gibt es keine Objektivität, dieser Film beansprucht, es trotzdem zu versuchen. Dänemark/D/Syrien 2017, Regie: Feras Fayyad.

Das Erste, 23 Uhr

Das weiße Band

Pflichtfilm. Aufklärungsfilm. Deutschland, kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Eine verschlafene Kleinstadt irgendwo in Mitteldeutschland ergeht sich in Gewalt gegen die eigenen Kinder, die sich später rächen sollte. Protestantismus, schwarze Pädagogik, Protofaschismus – wer den »autoritären Charakter« der Kaiserjahre und das später daraus entstehende Naziregime in Ansätzen verstehen will, dem wird hier reichlich Material geliefert. Natürlich ein Michael-Haneke-Film. D/A/F/I 2009.

HR, 23.45 Uhr