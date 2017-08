Rotlicht: Westen

Grenzenlose Freiheit. Der »Westen« exportiert seine hohen Werte mit militärischem Gerät Foto: REUTERS/HO

An einem Tag im Juli 1990 saß Helmut Kohl auf einem Baumstumpf im Kaukasus und verhandelte die Deutschen östlich der Elbe in Freiheit und Rechtsstaat hinein. Er trug damals, so besagt es die Legende, nicht Bismarcks Mantel, sondern die Strickweste der Geschichte. Der »lange Weg nach Westen« war an sein Ende gekommen. Doch den Mann, der diese deutsche Erfolgsstory in zwei dickleibigen Bänden erzählt hat, beschleichen mittlerweile Zweifel. Besorgt fragt der Historiker Heinrich August Winkler in seinem demnächst erscheinenden Buch, ob »der Westen« zerbreche. Schuld daran könnte Donald Trump sein: »Was er durch seine Politik in Zweifel zieht, ist nichts Geringeres als das normative Projekt des Westens, wie es sich in den beiden atlantischen Revolutionen des späten 18. Jahrhunderts, der Amerikanischen Revolution von 1776 und der Französischen Revolution von 1789, herausgeformt hat und das seitdem den Maßstab bildet, an dem westliche Demokratien sich messen lassen müssen.«

Der »Westen« ist nach diesem Verständnis also ein normativer und moralischer, ein ideeller Ort. Ihm entstammen, heißt es allenthalben, die unveräußerlichen Menschenrechte, die Herrschaft des Rechts, die gewaltenteilenden »Checks and balances« und die repräsentative Demokratie, und das stimmt ja auch. Diese Rede, die Ideologie ist, vergisst aber noch regelmäßig die materielle Seite der Angelegenheit. Denn was entscheidend die genannten hohen Werte hervorgebracht und alles »Ständische und Stehende« hat verdampfen lassen (Marx/Engels), war die kapitalistische Produktionsweise, die geographisch tatsächlich im Westen ihren Ursprung hat. Die klassische Begleitmusik dieser Verkehrsformen war der Liberalismus, der die westliche Welt als eine ohne Herrschaft von Menschen über Menschen erscheinen ließ, frei von allen Formen der persönlichen Abhängigkeit. Alle persönliche Willkür schien eliminiert, alle partikularen Interessen aufgehoben. Freiheit, Gleichheit und Vernunft – der Liberalismus betrat in Gestalt einer vernunftgegründeten Utopie das Terrain der Weltgeschichte.

Die Kritik der politischen Ökonomie entlarvte das schon früh als faulen Zauber. Gleichheit ist in der bürgerlichen Gesellschaft lediglich formal und abstrakt, da in ihr bloß rechtsgleiche Warenverkäufer einander gegenübertreten. Freiheit ist Unternehmerfreiheit und Unterwerfung aller unter das Marktgesetz, Vernunft nackte Zweckrationalität.

Wer also Westen sagt, sagt zuallererst Kapitalismus und handelt sich damit nicht geringe Probleme ein. Angetrieben von seinem unstillbaren Profithunger, hat letzterer noch den letzten Winkel des Planeten durchstreift und einen immer größeren Teil der Weltbevölkerung unter seine Herrschaft gebracht. Die Geschichte des Kapitals ist eine wahrhaft universale. Sie liest sich jedoch vielerorts als eine der Eroberung und Unterwerfung, der Versklavung und des Völkermords.

Es gibt Schlimmeres als Rechtsgleichheit, Versammlungs- und Koalitionsfreiheit, Mitbestimmung und parlamentarische Demokratie. Wenn aber Staaten, die allermeist dem idealen Ort des Westens entstammen, mit imperialem Sendungsbewusstsein ausgestattet, vorgeben, sie wollten Grundrechte und Demokratie an anderen Orten etablieren und zu diesem vermeintlichen Zweck kriegerische Mittel einsetzen, sollte bedacht werden, dass dabei die Kategorien Kapital, Ware, Wert stets höher stehen als die Normen Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit.

Michail Gorbatschow verkaufte Kohl an jenem Tag im Juli die DDR für fünf Milliarden D-Mark. Die »Freiheit« hatte einen klar bezifferbaren Wert.