Kuczynski, Brand, Halgardt

Wissenschaftler von Weltruf: Jürgen Kuczynski (1904–1997) Foto: JW /Sabine Peters

Er war einer der letzten großen Universalgelehrten, der womöglich den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften erhalten hätte, wäre er nicht Kommunist gewesen. Jürgen Kuczynski, 1904 in Elberfeld geboren, starb am 6. August 1997 in fast biblischem Alter und trat bis zuletzt öffentlich auf, um die neuesten seiner über 100 Bücher und Broschüren vorzustellen (von denen er einige gemeinsam mit seiner Frau Marguerite verfasste). Sein Leben lang schrieb er auch für die Presse, beginnend Ende der zwanziger Jahre mit Ossietzkys Weltbühne (für die sein Vater, der links orientierte jüdische Ökonom und Statistiker Robert René Kuczynski ebenfalls schrieb) bis zur jungen Welt, für die er bis ans Lebensende Kolumnen lieferte und sich solidarisch für ihr Weiterbestehen einsetzte. Was Kuczynski und seine Schwester Ruth Werner in der britischen Emigration als Kundschafter des Friedens für die Sowjetunion leisteten, füllt Bände, ebenso wie sein Leben in der DDR, in dem er sich selbstkritisch als »linientreuen Dissidenten« sah.

Die soziale Sicherheit war damals groß. »Wenn es die DEFA noch gäbe, würde mein Vertrag auch heute noch gelten, und ich könnte noch mit achtzig Filme machen, oder mit neunzig, wenn die Kraft noch reicht«, sagte Kameramann Peter Brand mal in einem Interview. Gestern nun wurde er achtzig, aber Filme macht er schon deshalb nicht mehr, weil heute nicht nur technisch ein ganz anderes Arbeiten gefragt ist. Im gesamtdeutschen Fernsehen musste er sich jede Einstellung vom Herstellungsleiter vorschreiben lassen. Zum Glück konnte Brand bis 1999 noch Spielfilme mit Egon Günther drehen, mit dem er schon 1978 bei der DEFA an »Ursula« gearbeitet hatte. Der aus Gera stammende begeisterte Fotograf kam mit der ersten Generation an die Babelsberger Filmhochschule und arbeitete zunächst vorrangig für das Fernsehen, etwa in dem antifaschistischen Mehrteiler »Geheimkommando Bumerang« (1966). Früh gab Brand Seminare für ausländische Studenten und unterrichtete auch in Kairo und New York. Schwer zu sagen, welches sein bester Kinofilm war – vielleicht Roland Gräfs »Märkische Forschungen« (1982).

Wo Brand feiert, ist nicht bekannt, aber Harald Halgardt, der schon seit den achtziger Jahren wieder in seiner Geburtsstadt Bremen lebt, will seinen 90. am Sonnabend auf jeden Fall in Berlin begehen, der Stadt seiner größten Erfolge. Aus Leipzig kommend, spielte er ab 1961 viele Rollen an der Volksbühne, bei Film, Funk und Fernsehen. Dabei gestaltete er seine Charaktere immer differenziert. Seine eindrucksvolle und wandlungsfähige Stimme war gerade beim Hörspiel und der Synchronisation gefragt.