Landraub in Kornkammer

Profitträchtiges Land: Mähdrescher bei Weizenernte im ukrainischen Schwarzerdegürtel Foto: Vincent Mundy/REUTERS

Die vom Internationalen Währungsfonds (IWF) eingeforderte Freigabe des Handels mit Grund und Boden in der Ukraine wirft ihre Schatten voraus. Vor allem im fruchtbaren Schwarzerdegürtel, der Kornkammer des Landes, häufen sich räuberische Übernahmen von Agrarbetrieben oder entsprechende Versuche. Mehr als 7.000 solche Fälle zählte der Branchenverband »Agrarische Selbstverteidigung« allein für das Jahr 2016.

Der Ablauf ist stets gleich. Im Büro einer Farm – meist sind es die Nachfolger der einstigen Kolchosen (im Kollektiv bewirtschaftete Agrarbetriebe während der Sowjetzeit) – taucht jemand in Begleitung von einigen Dutzend kräftig gebauten Figuren auf und erklärt, er sei der neue Eigentümer. Zum Beleg zeigt er ein gerichtliches Dokument vor, das diesen Anspruch bestätigt. Anschließend versiegeln die Schläger das Büro und beginnen, die Ernte oder landwirtschaftliche Geräte abzutransportieren. Die Landarbeiter versuchen manchmal, die Übernahme zu verhindern. Die Polizei steht jedoch in der Regel auf seiten der »neuen Eigentümer«. Oder sie hält sich zurück, was auf dasselbe hinausläuft.

Rechtlich betrachtet, sind die Eigentumsverhältnisse oft undurchsichtig. Ein Kataster- und Grundbuchwesen existiert nur in Andeutungen – solange der Staat einziger Eigentümer des Bodens war, brauchte man solche Behörden schließlich nicht. Und die einzige Umwälzung der landwirtschaftlichen Besitzverhältnisse seit 1991 bestand darin, dass die Kolchosvorsitzenden kapitalistische Farmer spielen mussten, faktisch aber weiter voll von staatlich garantierten Preisen für Roh- und Treibstoffe wie auch für die erzeugten Produkte abhängig blieben. Eine tatsächliche Freigabe des Handels mit Grund und Boden hat keine Regierung seit dem Ende der Sowjetunion erteilt. Andererseits ist die ukrainische Justiz für ihre Korruption ebenso bekannt wie für ihre schleppende Arbeitsweise. Jedes der Dokumente, das neue Eigentümer präsentieren, steht also automatisch unter dem Verdacht, gekauft worden zu sein. Das gesellschaftliche Vertrauen in die Justiz ist so gering wie für die Unterlegenen solcher Übernahmeversuche die Chance, auf gerichtlichem Wege und damit innerhalb staatlich geordneter Bahnen eine Klärung herbeizuführen.

So entscheidet zwischen formal gleichen Rechtsansprüchen immer öfter die Gewalt. Ein Vorfall im Dorf Bereschinka im Gebiet Kirowograd (neuerdings: Kropiwnizkij) hat in den letzten Tagen in der Öffentlichkeit für Aufsehen gesorgt. Dort zieht sich ein Streit um das Eigentum an der örtlichen Kolchosnachfolgegesellschaft »Niwa 2010« mit ihren gerade einmal 500 Hektar Ackerfläche schon seit Anfang Mai hin. Geschäftsführer Mikola Tribinenko wurde von dem angeblichen Neueigentümer Grigori Skalenko aus seinem Büro geworfen, der sich als Beauftragter eines Unternehmens aus Saporischschja vorstellte. Die Arbeiten an der Feldbestellung wurden eingestellt, die Landarbeiter nicht mehr bezahlt. Ende Mai eröffnete die vom neuen Eigentümer angeheuerte Wachmannschaft das Feuer auf demonstrierende Landarbeiter und verletzte drei von ihnen. Die Aussage Skalenkos, der alte Kolchosvorsitzende habe ihm das Unternehmen verkauft und versucht, dies vor der Belegschaft geheimzuhalten, stießen bei dieser nicht auf Glauben. Als Skalenko im Juni versuchte, mit dem Beistand eines Gerichtsvollziehers erneut die Kontrolle über »Niwa 2010« zu übernehmen, scheiterte das am tätlichen Widerstand von 200 Landarbeitern und ihren Familien, die den Zugang zur Farm blockierten.

Ende Juni bekam die rechte Partei »Selbsthilfe« des Lwiwer Bürgermeisters Andrij Sadowij Wind von dem Konflikt. Da Sadowij wegen eines von ihm zu verantwortenden Müllskandals unter öffentlichem Druck steht, kam ihm eine Profilierungsmöglichkeit als Volkstribun gerade recht. Einer der Abgeordneten der »Selbsthilfe« – früher war er in der faschistischen Swoboda-Partei aktiv – berief eine Protestversammlung in der Gebietshauptstadt ein, die unter der schwarz-roten Fahne der Faschisten zu Füßen des ehemaligen Kirow-Denkmals stattfand. Sein Fraktionskollege Semjon Semjontschenko, der 2014 als »Facebook-Kommandeur« des Freiwilligenbataillons »Donbass« bekannt geworden war, holte einige Dutzend ehemaliger Kameraden auf die Farm. Die Bürgerkriegsveteranen lieferten sich im Laufe des Juli professionelle Prügeleien mit der neuen Wachmannschaft. Als herbeigerufene Polizei im Juli die »Donbass«-Leute festnahm, hielten wütende Bauern den Polizeibus am Ortsausgang auf und erzwangen die Freilassung der Inhaftierten.

Die Entwicklung zeigt zweierlei: erstens, dass die Faschisten dabei sind, sich unter der Landbevölkerung als Verteidiger gegen die Farmübernahmen eine neue Basis zu verschaffen. Und zweitens, dass in der Ukraine eine Art zweiter »Entkulakisierung« im Gange ist – die Verdrängung »ersessenen« postsowjetischen Eigentums durch eigentlich kapitalistisches (als »Kulaken« wurden früher Groß- und Mittelbauern bezeichnet; siehe jW vom 26.7.). Ein Politiker der »Selbsthilfe« wies nicht ganz zu Unrecht auf die Ungleichheit der Voraussetzungen beim Kampf um das Staatsland hin: Großinvestoren könnten sich auf dem internationalen Kapitalmarkt Kredite zu drei oder vier Prozent besorgen, ein ukrainischer Mittelbauer, der Land kaufen wolle, bekomme mangels Sicherheiten ohnehin keinen Kredit, und selbst wenn, sei er vom ukrainischen Inlandszins von 15 bis 16 Prozent abhängig. Ironie der Geschichte: Die Webseite der »Agrarischen Selbstverteidigung« heißt »kurkul.com«. Kurkul ist das ukrainische Wort für das russische Kulak.