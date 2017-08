Mahnmal des Versagens

»Gerechtigkeit für Grenfell«: Betroffene des Hochhausbrandes in London fordern die Aufklärung des Falls vor dem Bezirksrat von Kensington und Chelsea (19. Juli 2017) Foto: Neil Hall/ Reuters

Der am 14. Juni vollständig ausgebrannte Grenfell Tower steht als weithin sichtbares Mahnmal für die verfehlte Wohnpolitik der britischen Hauptstadt London. Noch immer sind längst nicht alle Toten identifiziert. Weil die teilweise 1.000 Grad heißen Flammen alles in ihrem Weg Stehende eingeschmolzen haben, wird das wohl auch kaum möglich sein. Die Polizei spricht von mehr als 80 Toten, die von Überlebenden und Verwandten der Opfer gegründete Bürgerinitiative »Justice 4 Grenfell« (Gerechtigkeit für Grenfell) geht jedoch von mindestens 150 Toten aus. Zahlreiche Familien vermissen immer noch ihre Angehörigen. In London weigern sich derweil Hunderte von Menschen, in ihre Wohnungen zurückzukehren, da in zahlreichen Apartmentblocks inzwischen gravierende Sicherheitsmängel festgestellt worden sind.

Am vergangenen Freitag verkündete die britische Kriminalpolizei Scotland Yard den Beginn der Ermittlungen gegen die Stadtverwaltung des Stadtteils »Royal Borough of Kensington and Chelsea« sowie die »Chelsea Tenant Management Organisation« – die für den Grenfell Tower zuständige kommunale Hausverwaltung.

Ermittelt wird wegen des Verdachts auf »Corporate manslaughter«, was soviel bedeutet wie »von einem Unternehmen begangener Totschlag«. Seit 2007 gibt es die Möglichkeit, Konzerne und Betriebe für jenen Tatbestand zu verklagen. Bislang ist aber keine einzige erfolgreiche Klage bekannt. Die Lokalpolitiker und die für Wohnangelegenheiten zuständigen führenden Beamten aus Kensington und Chelsea hätten ohnehin nur Geldstrafen zu befürchten. Gefängnisstrafen sind bei solch einer Tat nicht vorgesehen.

Die für den Londoner Wohnsektor zuständige Abteilung der Gewerkschaft Unite begrüßte die Aufnahme der Ermittlungen. Howard Beckett, stellvertretender Unite-Generalsekretär und für Rechtsfragen verantwortlich, sagte am Freitag in einer Stellungnahme: »Wir vertreten derzeit 30 der von dem Feuer betroffenen Familien. Unite-Mitglieder sind durch den Brand gestorben. Die Entscheidungsträger müssen für ihre Handlungen vor und nach dem Brand zur Rechenschaft gezogen werden.«

Bürgerinitiativen wie »Justice 4 Grenfell« fordern, dass nicht nur Institutionen, sondern auch Einzelpersonen angeklagt werden müssten. Der Londoner Parlamentsabgeordnete David Lammy (Labour-Partei), der selber einen Angehörigen durch das Feuer verloren hat, schlug vergangene Woche eine Anklage aufgrund des Verdachts auf fahrlässige Tötung vor. Das würde den Vollzug von Haftstrafen ermöglichen.

Die Führung des Bezirksrates von Kensington und Chelsea ist inzwischen zurückgetreten. Doch auch das Ersatzpersonal sorgt in der Nachbarschaft für Wut. So war die neue konservative stellvertretende Bezirkschefin Kim Taylor Smith für ein Jahr im Wohnausschuss des Bezirksparlaments aktiv. Von den zahlreichen Warnungen über die gravierenden Sicherheitsmängel im Grenfell Tower, die es von Mietern über Jahre hinweg gegeben hatte, will sie aber nichts mitbekommen haben.

Taylor Smith hatte außerdem die Entscheidung, keine Sprinkleranlagen im Hochhaus zu installieren, mit abgesegnet. Der Grund: Für den Einbau hätten Asbestplatten angebohrt und ersetzt werden müssen. Deshalb habe man darauf verzichtet. Das sagte Taylor Smith auf einer Bezirksratssitzung am 29. Juni. Sie wurde mehrfach durch lautstarke Anwohnerproteste unterbrochen. Im Laufe der Versammlung wurden auch Medienvertreter des Saales verwiesen.

Für Konfliktstoff sorgt auch die Zusammensetzung der von der britischen Regierung einberufenen »unabhängigen Untersuchungskommission«, welche die Brandursachen aufklären soll. Den Vorsitz führt Martin Moore-Bick, der von der Kampagne »Justice 4 Grenfell« als »Sozialsäuberungsrichter« bezeichnet wird. Moore-Bick hat in seiner Amtszeit die Zwangsräumung von Mietern kommunaler Wohnungen und deren Vertreibung in 80 Kilometer von London entfernte Städte angeordnet. »Justive 4 Grenfell« zweifelt deshalb an der Neutralität des Richters. Außerdem kritisieren sie, dass unter den Kommissionsmitgliedern kein einziger Mensch mit schwarzer Hautfarbe sitzt, obwohl die große Mehrheit der Brandopfer einen Migrationshintergrund hatte.