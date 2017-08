Unruhe bei Unilever

Könnte nach Angaben des Betriebsrates dem Kürzungsprogramm zum Opfer fallen: Das Unilever-Werk in Stavenhagen (Mecklenburg-Vorpommern) Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Der Poker um eine Übernahme des Herstellers von Verbrauchsgütern Unilever scheint in die nächste Runde zu gehen. Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) befürchtet den Abbau von bis zu 1.000 Arbeitsplätzen bei dem Unternehmen. Am Dienstag nachmittag fand in Hamburg deshalb eine zentrale Betriebsversammlung statt. An allen anderen deutschen Standorten des britisch-niederländischen Multis sollte die Veranstaltung per Videostream verfolgt werden können. Sprechen sollten dort Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD), die NGG-Vorsitzende Michaela Rosenberger sowie der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann.

Die NGG hatte am Montag in einer Mitteilung vor einem »Spardiktat« bei dem Konzern gewarnt. In dessen Rahmen stünden bis zu 1.000 Stellen an neun deutschen Standorten auf dem Spiel. Durch die beabsichtigte Stellenvernichtung und weitere »Einsparungen« wolle der Multi seine Bilanz für internationale Investoren »aufpolieren«, so die NGG-Chefin. Zugleich deutete sie Widerstand gegen die Kürzungspläne an: Eine Gewinnmaximierung auf dem Rücken der Beschäftigten werde gegen den Willen von Betriebsrat und Gewerkschaft nicht zu machen sein.

Nach Angaben der NGG liegen dem Konzernbetriebsratsvorsitzenden Hermann Soggeberg Informationen darüber vor, dass Unilever an allen Standorten in der BRD bei den Lohnkosten kürzen wolle. »Die Werke in Auerbach (Sachsen), Stavenhagen (Mecklenburg-Vorpommern) und Heilbronn (Baden-Wüttemberg) stehen sogar ganz auf dem Prüfstand«, warnte Soggeberg. Darüber hinaus drohten den Beschäftigten in der Produktion bundesweit deutliche Verschlechterungen bei den Sozialleistungen. Der Konzern wolle auch den vereinbarten Sozialkatalog aufkündigen. Wie der Beschäftigtenvertreter in der NGG-Mitteilung erläuterte, beinhaltet dieser unter anderem Sonderzahlungen im Krankheitsfall.

Hintergrund der Unruhe bei Belegschaft und Betriebsräten ist die sich seit Monaten abzeichnende Übernahme des Unternehmens durch internationale Investoren. Im Februar hatte der, vor allem wegen seines Ketchup bekannte, US-Lebensmittelkonzern Kraft Heinz bekanntgegeben, das Unilever auf seinem Wunschzettel stehe. Mit ihrem Übernahmeangebot in Höhe von 143 Milliarden Dollar (135 Milliarden Euro) holten sich die US-Amerikaner zunächst eine Abfuhr (siehe junge Welt vom 28. Februar), kündigten damals aber gleich an, weiterhin eine »Fusion« anzustreben. Betrachtet man die Umsätze der Konzerne im Jahr 2016, würden Kraft Heinz und Unilever bei einem Zusammenschluss auf eine Summe von etwa 82 Milliarden US-Dollar kommen und nach dem Schweizer Konkurrenten Nestlé (Umsatz 2016: 89 Milliarden US-Dollar) zum zweitgrößten Unternehmen der Lebensmittel- und Konsumgüterindustrie weltweit aufsteigen. Unilever gehört mit einem Umsatz von zuletzt 53 Milliarden Euro zu den größten Verbrauchsgüterherstellern der Welt. Sein Geschäft macht der Konzern vor allem mit Nahrungsmitteln und Körperpflegeartikeln.

Offenkundig ist die Unilever-Führung im Grundsatz aber durchaus für ein wie auch immer geartetes Zusammengehen zu haben – wenn das Angebot stimmt. Zumindest macht sich der Multi schon mal für mögliche Interessenten hübsch. Im April hatte er angekündigt, den Gewinn bis zum Jahr 2020 um 20 Prozent und die Dividende für die Aktionäre um zwölf Prozent erhöhen zu wollen. Außerdem will der Konzern sein Margarinegeschäft (»Lätta«) abstoßen. Dieses scheint den Managern nicht profitabel genug zu sein. Deshalb war diese Sparte bereits vor zweieinhalb Jahren in eine Tochtergesellschaft ausgegliedert worden. Damals sah der Konzernbetriebsratsvorsitzende noch keine Anzeichen für einen Verkauf, schließlich gehöre das Margarinegeschäft zu den Kernbereichen des Unternehmens, aus denen es einmal hervorgegangen sei.

NGG-Chefin Rosenberger zeigte sich am Montag davon überzeugt, dass Unilever »sich offenbar für ein neues Übernahmeangebot fit machen« wolle. Äußerungen des Unilever-Vorstandsvorsitzenden Paul Polman (siehe junge Welt vom 28. Februar) könnten allerdings auch darauf hindeuten, dass man sich mit der verstärkten Orientierung auf Profitmaximierung und die Ausschüttung möglichst hoher Dividenden, gegen einen weiteren feindlichen Übernahmeversuch wappnen will. Das Kalkül dabei: Höhere Auszahlungen an die Anteilseigner könnten diese von der Zustimmung zu einem verbesserten feindlichen Angebot abhalten. Bisher galt Unilever als Unternehmen, welches traditionell eher auf langfristigen Erfolg denn auf kurzfristige Gewinne ausgerichtet war. So oder so steht nun zu befürchten, dass es letztlich die Beschäftigten sein werden, die die Zeche für die neue Unternehmensstrategie zahlen müssen.