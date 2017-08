Opfer zum Sterben entsorgt

Gedenkfeier für die ein vor einem Jahr ermordete Studentin Yangjie Li am 12. Mai in Dessau-Rosslau Foto: Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa-Bildfunk

Im Prozess um die im Mai 2016 getötete chinesische Studentin Yangjie Li will das Landgericht Dessau-Roßlau am Freitag ein Urteil fällen. Die Nebenklage plädierte am Dienstag für Höchststrafen gegen die beiden Anklagten. Für den inzwischen 22jährigen Polizistensohn Sebastian F. beantragte sie lebenslange Haft nach Erwachsenenstrafrecht. Die Anwälte der Opferfamilie sehen auch eine besondere Schwere der Schuld. Stellt das Gericht dies fest, könnte der Verurteilte nicht damit rechnen, nach 15 Jahren vorzeitig entlassen zu werden.

Die Nebenklagevertreter wollen zudem zwei weitere Vergewaltigungen des Angeklagten im Jahr 2013 berücksichtigt sehen – betroffen war eine Mitschülerin. Diese und weitere frühere Taten F.s waren Thema vor Gericht. Im Alter von 14 Jahren soll er seinen kleinen Halbbruder missbraucht und später den kleinen Sohn seiner 21jährigen mitangeklagten Expartnerin Xenia I. schwer misshandelt haben.

Für I. forderte die Nebenklage 15 Jahre Haft, das Höchstmaß nach Jugendstrafrecht. Ihr Teilgeständnis vom Januar bezeichnete Rechtsanwalt Sven Peitzner als unglaubwürdig. I. hatte darin eingeräumt, auf Anweisung ihres Freundes am Abend des 11. Mai 2016 vor dem Wohnhaus der beiden Yangjie Li angesprochen zu haben. Bei der Tat sei sie jedoch überwiegend nicht dabei gewesen. Ihre DNA-Spuren am Opfer und am Tatort sprächen dagegen, so Peitzner. Vor Gericht stehe »ein Mörderpärchen«, zitierte ihn die Mitteldeutsche Zeitung. Die Angeklagte I. müsse gewusst haben, was passieren werde, sagte er. Ebenso hätten sie die Studentin wohl nicht zufällig ausgewählt. »Es fällt auf, dass im Pornomaterial des Angeklagten immer wieder Asiatinnen zum Sex gezwungen werden.« Weil Yangjie Li in der Nähe wohnte, müsse das Paar ihr vorher begegnet sein.

Auch Staatsanwältin Heike Kropf zeigte sich überzeugt, das Paar habe gemeinsam »den Entschluss gefasst« und sei »arbeitsteilig vorgegangen.« Mit ihrer Opferrolle habe sich I. entlasten wollen, so Kropf. Für die Mitangeklagte blieb sie trotzdem weit unter der Forderung der Nebenklage. Sie plädierte für eine Jugendstrafe von acht Jahren Haft. Im Fall F. war sich die Staatsanwältin mit den Nebenklageanwälten einig. Ihr Plädoyer für lebenslange Haft stützte sie auf ein psychiatrisches Gutachten. Das attestiert F. eine manifeste Persönlichkeitsstörung. Demnach sind weitere schwere Gewaltverbrechen von ihm zu erwarten. Kropf führte aus, wie brutal die Täter die 25jährige gequält hatten. Danach hätten sie die Schwerverletzte »wie Müll auf dem Hof entsorgt«, sagte Kropf. »Um nicht entdeckt zu werden und die schwersten Vergewaltigungen zu verdecken, haben sie entschieden, Yangjie Li sterben zu lassen.«

Die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau habe teilweise versagt, so Nebenklageanwalt Peitzner. Behördenleiter Folker Bittmann hatte auf der ersten Pressekonferenz kurz nach der Verhaftung des Paares dessen Tatversion vom »einvernehmlichen Sex zu dritt« veröffentlicht, die auch in chinesischen Medien Verbreitung fand. Peitzner wies zudem auf die fragwürdige Rolle von F.s Mutter Ramona S. und Stiefvater Jörg S.hin. Die Staatsanwaltschaft Magdeburg hatte 2016 einen Anfangsverdacht wegen Strafvereitelung im Amt gegen die Kriminalbeamtin und den Exrevierleiter aus Dessau geprüft, aber nicht bestätigt.