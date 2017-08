Madrid verbietet Volksbefragung

Ja zur Unabhängigkeit: Demonstranten werben am 8. Juli in Sant Cugat del Valles nahe Barcelona für die Loslösung Kataloniens vom spanischen Staat Foto: Albert Gea/Reuters

Der spanische Staat geht repressiv gegen die katalanische Unabhängigkeitsbewegung vor. Das Verfassungsgericht in Madrid hat dem in Katalonien geplanten Referendum über die Eigenständigkeit einen Riegel vorgeschoben. Die Richter setzten am Montag in Madrid eine erst vergangene Woche vom katalanischen Regionalparlament beschlossene Reform außer Kraft, teilte das Gericht mit.

Die aufgehobene Regelung hätte in Barcelona eine schnellere Verabschiedung des Referendumsgesetzes ohne die Notwendigkeit vorheriger Debatten ermöglicht. Nach den Planungen der Regionalregierung soll die Volksbefragung am 1. Oktober stattfinden. Die Frage soll lauten: »Wollen Sie, dass Katalonien zu einem unabhängigen Staat in Form einer Republik wird?«

Das Gericht in Madrid gab mit der Entscheidung einer Verfassungsklage der Zentralregierung von Ministerpräsident Mariano Rajoy statt. Rajoy von der postfranquistischen Volkspartei PP hatte die Klage erst am Freitag in Madrid angekündigt und dabei betont, entgegen den Plänen der Regionalregierung von Carles Puigdemont werde es in Katalonien »auf keinen Fall« ein Referendum geben. Puigdemont entgegnete später, die Abstimmung werde »so oder so« stattfinden.

Rajoy hat schon mehrfach gedroht, die Abspaltung der wirtschaftsstärksten Region Spaniens werde unter keinen Umständen zugelassen, auch wenn diese demokratisch legitimiert sei. Auch das Verfassungsgericht untersagte mehrfach die Abhaltung eines Unabhängigkeitsreferendums.

Die in Katalonien regierenden Parteien hatten den nun gekippten Gesetzentwurf für das geplante Referendum Anfang Juli im Regionalparlament in Barcelona eingebracht. Der Entwurf sah im Fall eines Abstimmungssieges eine Unabhängigkeitserklärung sowie die Einleitung eines verfassunggebenden Prozesses »innerhalb von zwei Tagen« vor.

Eine Umfrage sagte zuletzt keine Mehrheit für eine Eigenstaatlichkeit voraus. Die Parteien, die eine Loslösung vom spanischen Staat befürworten, verfügen im katalanischen Parlament in Barcelona gleichwohl über eine Sitzmehrheit. (dpa/jW)