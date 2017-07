Immer in der Bahn

Hat noch lange nicht genug: »Lichtgestalt« Heinz Wewering Foto: Wolfgang Kumm dpa/lnw

Einmal im Jahr herrscht in Berlin-Mariendorf der Ausnahmezustand. Dann findet sich viel echte, aber noch mehr Möchtegernprominenz ein im VIP-Bereich der Trabrennbahn im Süden der Stadt. Ein jeder von ihnen schützt vor, er studiere die Rennprogramme, eilt zum Totoschalter mit dem vermeintlich todsicheren Tip in der Hinterhand und analysiert Rennverläufe, als ob er einen Schimmer davon hätte, was da gerade auf dem Geläuf vor ihm passiert ist. Ahnung haben sie in aller Regel natürlich nicht, aber das spielt keine Rolle. Hauptsache sehen und gesehen werden. Seit vergangenen Freitag läuft das 122. Deutsche Traber-Derby, dessen Finale am nächsten Wochenende in zwei Ausgaben – Samstag Stuten, Sonntag Hengste/Wallache – ausgetragen wird.

Ausnahmezustand, das heißt auch, dass eine Derby-»Woche« schnell auf zehn Tage anwächst, wovon dann an acht Rennen ausgetragen werden. Am Eröffnungstag mit dem sportlich eher bedeutungslosen Entertainmentrennen kam sogar der Regierende Bürgermeister Michael Müller vorbei, der in seinem kurzen Statement verriet, hier seine Frau kennengelernt zu haben. Immerhin ein Berliner Sieger. Sportliche hat es in den letzten Jahrzehnten nicht gegeben. Der 1999 bei einem Autounfall verstorbene Gottlieb Jauß war 1988 der letzte, der einen in der Region trainierten Traber zum »Blauen Band«, sprich Derbysieg, fuhr. Nach der Wende gab es für die Hauptstädter noch keinen Erfolg in der Dreijährigen-Meisterschaft.

Einer, der weiß, wie’s geht, ist der 67jährige Heinz Wewering, der sich in Eichstädt vor den Toren Berlins angesiedelt hat. Kenner bezeichnen ihn als »Lichtgestalt des Trabrennsports«. 1965 hatte der gebürtige Münsteraner, der oft für sein »unübertreffliches Zusammenspiel« mit seinem Pferd gerühmt wird, sein erstes Rennen im Sulky, einachsigen Pferdefuhrwerk, bestritten, zwei Jahre später das erste gewonnen. Inzwischen steht er bei 16.843 (!) Siegen, und Schluss ist noch lange nicht. Am vergangenen Samstag gewann er mit Motion Pure einen der fünf Vorläufe zum Stutenderby-Finale, das jeweils die beiden Topplazierten erreichten. Wewerings starke Vorstellung macht ihn zu einem der Favoriten auf die Krone am kommenden Samstag. 1972 war der damals 22jährige zum ersten Mal beim Derby dabei, er lag mit seinem Hengst Dürer bis in die Zielkurve auf Siegkurs. Da lief ihm plötzlich das Pferd eines Rivalen in die Spur und Wewering wurde aus dem Sulky geschleudert – eine Premiere der besonderen Art.

Er ließ sich davon im Wortsinne nicht aus der Bahn werfen: 1981 gewann er das Derby erstmals, bis 2010 folgten sieben weitere Siege. Im Stutenderby (auch als Arthur-Knauer-Rennen gelistet) brachte es Wewering zwischen 1982 und 2009 sogar auf neun Triumphe. Vielleicht kann der »Zugezogene« die Berliner Bilanz also ein wenig aufpolieren.