Wo die Schweizer Streiks gewinnen

Bei fast jedem Protest zu sehen: Beschäftigte, die in der Gewerkschaft Unia organisiert sind. Hier bei einer Demonstration vor dem Parlamentsgebäude in Bern (24. September 2011) Foto: Pascal Lauener/REUTERS

Streiks sind in der Schweiz selten. Noch ungewöhnlicher sind in der Eidgenossenschaft gewonnene Ausstände. Doch dann das: Zuerst bewahrten die Schiffer am Lago Maggiore in der italienischsprachigen Südschweiz ihre Stellen mit einer Arbeitsniederlegung (siehe jW vom 19. Juli). Und nun konnten acht Elektriker, die im Westen des Landes in Yverdon in den Ausstand gingen, nach nur zwei Tagen einen Teilerfolg erreichen. Wie bereits ihre Kollegen im Tessin setzten die Beschäftigten in der französischsprachigen Romandie dabei auf militante Aktionsformen: Sie besetzten kurzerhand ihren Betrieb.

Am Mittwoch und Donnerstag vergangener Woche bot der Eingang der Elektroinstallationsfirma Lassueur SA – der Betrieb sitzt nahe Yverdon-les-Bains am Südufer des Neuenburgersees – einen ungewohnten Anblick. Von den Beschäftigten war er mit etlichen Gewerkschaftsfahnen versehen worden, zudem hing ein Banner, das in großen Lettern verkündete: »en grève«, im Streik. Grund für den Ausstand waren ausgebliebene Zahlungen von Löhnen, für Überstunden und Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von 70.000 Schweizer Franken (etwa 61.500 Euro).

Für die Verhandlungen mandatierten die Kollegen die größte Schweizer Gewerkschaft Unia. Zudem besetzten sie die Betriebsräume. »Die Belegschaft wollte ihren Forderungen Nachdruck verleihen«, erklärt Unia-Mediensprecher Philipp Zimmermann gegenüber jW. Die Strategie der Arbeiter ging auf: Nach nur zwei Tagen Besetzung kündigte die Betriebsleitung an, zumindest die Löhne für Juni nachzuzahlen. Die Löhne für Juli wurden für kommende Woche angekündigt. Bislang wurden etwa 20.000 Franken ausgezahlt.

Mit dem Lago Maggiore und Yverdon sind zwei Orte in der sogenannten lateinischen Schweiz, also in den nicht-deutschsprachigen Landesteilen, Schauplatz erfolgreicher und aufsehenerregender Streiks. Im Vergleich zur biederen Deutschschweiz gelten die Romandie und das Tessin als politische Sonderfälle. Die Rede ist gerne vom »Röschtigraben«, der nicht nur eine Sprachgrenze, sondern auch eine Demarkationslinie für Mentalitätsräume gesehen wird. Die Streikkultur in der lateinischen Schweiz ist jedenfalls stärker von den militanteren Aktionsformen in Frankreich und Italien beeinflusst. Gerade im Grenzkanton Tessin spielt die Nähe zu Italien eine Rolle.

Doch grundsätzlich geht es auch dort bei den Arbeitskämpfen eher gesittet zu. Wilde Streiks gibt es praktisch nicht, und mit vier Streiktagen pro Jahr und 1.000 Lohnabhängige unterbieten die Schweizer sogar die streik­unwilligen Deutschen, die immerhin auf fünf Streiktage kommen. Im Vergleich zu den Franzosen und den Italienern, wo im gleichen Zeitraum 102 beziehungsweise 88 Streiktage zusammenkommen, nehmen sich aber beide Werte extrem niedrig aus.

Als Grund dafür sieht Unia-Funktionär Zimmermann die juristische Lage. »Der Kündigungsschutz in der Schweiz ist schwach. Wer in den Arbeitskampf tritt, genießt kaum Schutz. Da braucht es Mut.« Hoffnungslos sei die Situation aber nicht. »Es gibt auch positive Beispiele, wo Kollegen ihre Möglichkeiten ausschöpfen und zu ihrem Recht gekommen sind, ohne Repressalien zu erleiden. Auch in der Schweiz können Streiks gewonnen werden. Das, was wir in Yverdon gesehen haben, ist auch so ein Fall. Da ist etwas in Bewegung gekommen.«