Nachschlag: Das strikte Minimum

Einige Briten mögen den »Brexit« herbeisehnen oder ein Anzeichen von Bauernschläue im Weißen Haus, aber was die Insel zur Zeit in Atem hält, ist eine Ankündigung des TV-Senders Channel 4. Wie die Zeitung Mail on Sunday bestätigte, sind die Verantwortlichen fest entschlossen, am kommenden Sonntag eine filmische Dokumentation auszustrahlen, deren Sprengkraft für das Vereinigte Königreich kaum überschätzt werden kann. »Diana: In her own words« ist der Titel. Eine vor 20 Jahren verunglückte Prinzessin plaudert darin über ihre Intimbeziehung mit dem Thronfolger, die sich »auf das strikte Minimum beschränkt«, was die Queen für angemessen gehalten habe. »Your candle burned out long before/Your legend ever did«, säuselte Elton John nach Dianas Unfalltod wie aus der fernsten Zukunft. Wer nicht auf das britische Fernsehen warten will – seit Ausstrahlung der Doku auf dem US-Sender NBC im Jahr 2004 sind die pikanten Videoaufnahmen ihrer Gespräche mit Stimmtrainer Peter Settelen (1992/93) auf Youtube zu finden. (xre)