Klirrende Zweifel

Hier »bezweifelte« jemand restaurative Maßnahmen im »Anschlussgebiet« Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Als der Abriss des Palastes der Republik für ein Hohenzollern-Schloss aus Beton beschlossene Sache war, fiel an dem wegen Asbestbelastung bereits entkernten DDR-Parlamentssitz das Wort »Zweifel« ins Auge. Später war das so ähnlich an der Volksbühne, deren Ostberliner Intendant Frank Castorf für einen belgischen Werbefuzzi vor die Tür gesetzt wurde.

Hier wie dort »bezweifelte« jemand die restaurativen Maßnahmen der Herrschenden im »Anschlussgebiet«. Möglicherweise ging es ihm darum, ob diese sogenannten Partner noch alle Tassen im Schrank hatten, aber »Partner« nennt man im Kapitalismus halt alle, die man schädigen will.

Bleiben wir beim Zweifel. Vor längerer Zeit kam er bei Joachim Illies auf, dem Vater von Florian (Autor von »Generation Golf«) und ersten Leiter eines Max-Planck-Instituts für Limnologie (Gewässerforschung, das Institut war ein Geschenk eines Grafen von Schlitz und wurde 2007 geschlossen). Im Zuge der Erforschung von Süßwasserinsekten zweifelte Institutsleiter Illies immer mehr an Darwins Evolutionstheorie bzw. an deren tragenden Begriffen – und wurde immer gläubiger: In seinem letzten Buch »Der Jahrhundert-Irrtum« (1982) schrieb er, zwar gebe es eine Generationenkette von der Amöbe bis zum Menschen, aber der Darwinismus sei mit seiner Reduktion auf Mutation und Selektion eine unzulässige Vereinfachung des Evolutionsgeschehens. Hinter der Evolution stehe mehr, bisher Unverstandenes – die Brücke zum Religiösen.

Eine wackelige Brücke vom Religiösen zum Revolutionären schlug der sowjetische Schriftsteller Andrej Platonow 1929 in seinem dystopischen Roman »Tschewengur«. Darin macht sich ein sowjetischer Don Quijote auf den Weg in die kleine Stadt Tschewengur in der russischen Steppe, wo der Kommunismus ausgebrochen sein soll und hört »in der Melodie der Kirchenglocke Beunruhigung, Glauben und Zweifel. In der Revolution wirken auch diese Leidenschaften – nicht allein durch den gusseisernen Glauben bewegen sich die Menschen, sondern auch durch klirrende Zweifel.«

Wie schon Kirchenvater Augustinus haben auch die Kommunisten den »Skeptizismus« oft bekämpft. Auf der 11. Tagung des Zentralkomitees der SED kritisierte dessen Sekretär Erich Honecker 1965 die »Ideologie« und das »Gift des Skeptizismus« bei all jenen Künstlern, »die den Zweifel als Schaffensmethode benutzen«. Es würde keinem Arbeiter einfallen, dem Skeptizismus »zu huldigen«.

Philosoph Herbert Lindner, der in der DDR als Aushilfsweichenwärter zum Studium an eine Arbeiter- und Bauern-Fakultät gekommen war, bestand in seinem Buch »Der Zweifel und seine Grenzen« (1966) darauf, Zweifel und Skeptizismus, »obwohl sie dasselbe bezeichnen, unbedingt zu trennen«. Kurz vor dem 11. Plenum hatte Walter Ulbricht einen Brief an den Regisseur Kurt Maetzig veröffentlicht, in dem er ausdrücklich eine »gewisse produktive Potenz des Zweifels« anerkannte – und so die »positive Seite eines fruchtbaren Zweifels« hervorhob, wohingegen ihm der Skeptizismus »uferlos« und damit als unproduktiv galt.

Ulbrichts und Honeckers Äußerungen hatten Auswirkungen auch an der Agraringenieurschule Oranienburg, wie mir deren Absolvent Hanns-Peter Hartmann erzählte: »Das 11. Plenum des ZK der SED hatten wir, mein Freund Siegfried Mattner und ich, an der Wandzeitung kritisiert. Es ging damals um die Zügelung der Kulturschaffenden, und der Begriff ›Skeptizismus‹ war darin zentral. In unserem Text hatten wir davor gewarnt, gerechtfertigte Kritik von unten nun als ›Skeptizismus‹ abzutun. Und dadurch standen wir in der Schule auf der Abschussliste.«

Wann und wie der Zweifel in einen spätantiken Skeptizismus abgleitet, ließ Herbert Lindner leider ungeklärt. Zwölf Jahre später diskutierte das linke westdeutsche Kursbuch »Zweifel an der Zukunft«: Hans Magnus Enzensberger schrieb über den Weltuntergang, Bodo Kirchhoff über den Mangel, Klaus Binder über Fremdbestimmtheit, Rudolf Kohoutek über den Massenwohnungsbau. Inzwischen werden Zweifel und Skepsis wieder mehr oder weniger synonym gebraucht, aber das macht es nicht einfacher.