Hoffen auf »Dieselgipfel«

Kontrollsimulation: Der frühere VW-Chef Martin Winterkorn guckt sich in Genf ein Auto an Foto: Marijan Murat/dpa

Die hitzige Sommerdebatte um die Zukunft der deutschen Automobilindustrie soll am Mittwoch mit dem »Dieselgipfel« einen Höhepunkt finden. In der verbalen Auseinandersetzung, die bislang hauptsächlich von Medien und Lobbyisten geführt wurde, wird eine Reihe von Problemen verquickt. Jedes für sich ist einer lösungsorientierten Diskussion würdig. Doch die Interessen der Beteiligten divergieren, ein Ausgleich ist bislang nicht in Sicht.

Es geht dabei auch um den Abgasskandal, bei dem VW seit fast zwei Jahren am Pranger steht – und bisher wenig zur Aufklärung beigetragen hat. Im Raum steht zudem der Verdacht einer Kartellbildung der großen Hersteller, ob halluziniert oder faktisch seit langem Realität. Und es geht um Luftverpestung, die wahlweise oder im Zusammenwirken verschiedener Schadstoffe Gesundheit, Umwelt und Klima gefährdet. Das hat nicht nur moderne Bilderstürmer auf den Plan gerufen, die Fahrverbote für bestimmte – oder alle – Verbrennungsmotoren fordern, im Zweifelsfall morgen beginnend. Auch die unmittelbar Betroffenen, die Beschäftigten der Branche und ihre Kunden, verlangen Antworten, wie es mit der Mobilität weitergeht.

Die Industrie hat bisher keine gegeben. Statt dessen überbieten sich Vorstände in »Visionen« zum »autonomen Fahren« – was kaum einer will. Oder sie vertrödeln seit Jahren mögliche Technologiesprünge (Brennstoffzellenantrieb) und hecheln dem vermeintlichen US-Elektropionier Tesla hinterher. Der verbrennt zwar Unmengen von Investorengeld statt Benzin, kann aber bis dato keine Massenproduktion praktischer, umweltschonender und bezahlbarer Elektroautos versprechen.

Betrachtet man das Handeln von Eigentümern und Topmanagern im zurückliegenden Jahrzehnt, ist die Wut bei Kunden und Normalbürgern auf die Bosse verständlich. Volkswagen ist in diesem Zeitraum in die Hand der Porsche-Piëch-Familie gefallen, mit eifriger Unterstützung deutscher Großbanken und der jeweils am Drücker befindlichen Landes- und Bundespolitiker. Und weil den Porsches dabei das Geld auszugehen drohte, holten sie sich Hilfe beim katarischen Herrscherclan der Al Thani. Trotz dieses Wechsels der Haupteigentümer behauptet das Land Niedersachsen seinen knapp 20prozentigen Anteil und spielt sich weiterhin als Pate des Konzerns auf. Doch wo sind die Haupteigentümer, wenn es nicht um das Einsacken von Milliardenprofiten, sondern um Verantwortung für zivilisatorische und rechtliche Grundprobleme geht? Sie ducken sich weg, schieben die Manager vor, ohne dabei besondere Konsequenz zu zeigen.

Ähnlich wie bei VW sieht es bei Daimler (im Besitz angloamerikanischer Fonds und Privatanleger inklusive des kuwaitischen »Staates«) und bei BMW aus (gehört zur Hälfte den Industriellenerben der Familie Quandt). Beide Firmen haben keinen »großen Skandal« am Halse, bleiben aber den Beweis ebenfalls schuldig, zukunftsorientierte Mobilitätslösungen zu haben – auch wenn BMW einige E-Autos laufen hat, die nach gut 100 Kilometern an die Steckdose müssen.

Früher hieß es, Kapitalisten seien die herrschende Klasse, die diese Rolle meist ihren Kapitalfunktionären (Vorständen) überlasse. Das ist objektiv auch richtig, aber betrachtet man die agierenden Exemplare, scheinen die Aufsichtsräte hauptsächlich Hasenfüße in Toppositionen gehievt zu haben. Der lächerliche Wettlauf der »Spitzenkräfte« von Daimler und VW um die Rolle des »Kronzeugen« beim Kartellvorwurf muss nicht weiter kommentiert werden.

Gleichzeitig lebt das Topmanagement anscheinend in einer Blase, glaubt, außerhalb der gängigen Spielregeln agieren zu können. Hat man nicht genau zu diesem Zwecke Spitzenkräfte der Regierung engagiert – wie den kurzzeitig als Staatsminister im Kanzleramt tätigen Eckart von Klaeden (Daimler) oder den früheren Vizeregierungssprecher Thomas Steg (VW)? Als vergangene Woche Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) beklagte, dass es eine zu große Nähe zwischen Politik und Autobossen gegeben habe, dürften sich viele Leute vor Lachen den Bauch gehalten haben.

Insofern wurde es höchste Zeit, dass sich die Beschäftigtenvertreter zu Wort melden. IG Metall und die Gesamtbetriebsratsvorsitzenden der deutschen Automobilkonzerne plädieren dafür, die Weichen für eine zukunftsfähige Transformation zu stellen. Schließlich geht es um Hunderttausende Arbeitsplätze in der Branche, der Zulieferindustrie und dem darum gruppierten Service- und Handelssektor. Ziel sei eine ökologisch und sozial verträgliche Mobilität. Fragt sich nur: Wie sieht die aus?

Die Antworten sind ernsthaft, aber zum Teil ausweichend: Die Automobilindustrie müsse dabei Treiber sein und ihre Innovationsstärke hierauf ausrichten, die Politik endlich ihre koordinierende Funktion wahrnehmen und gemeinsam mit der Industrie und Gewerkschaften ein tragfähiges strategisches Konzept für den technologischen Übergang vorlegen. Das »steht bis heute aus«, sagte IG-Metall-Chef Jörg Hofmann am Montag mit Blick auf den »Dieselgipfel«. In einer gemeinsamen Erklärung verlangen die Gesamtbetriebsratsvorsitzenden und die Gewerkschaft von dieser Zusammenkunft eine angemessene Antwort der Verantwortlichen auf die Verletzung der Grenzwerte bei Dieselfahrzeugen.