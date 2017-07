Der lange Weg der Ceska

Ralf Wohlleben (Mitte) im Sommer 2013 im Gerichtssaal mit Beate Zschäpe (rechts) und ihrer Anwältin Anja Sturm Foto: Andreas Gebert/dpa

Es war der vierte Tag des 22stündigen Plädoyers der Bundesanwaltschaft im NSU-Prozess vor dem Oberlandesgericht München. Nach seinen beiden Kollegen ergriff am Montag Oberstaatsanwalt Jochen Weingarten das Wort und eröffnete den Komplex der Beihilfe zum Mord. Auch wenn Ralf Wohlleben und Carsten S., André Eminger und Holger Gerlach bislang im Schatten der Angeklagten Beate Zschäpe gestanden hätten, werde die Wahrnehmung der Bundesanwaltschaft durch öffentlichen Schattenwurf nicht beeinträchtigt, stellte Weingarten gleich zu Beginn fest. Der Vorwurf der Beihilfe zu neun Morden sei »in vollem Umfang« bestätigt. Wohlleben und S. hätten die »naheliegende Möglichkeit« erkannt, dass mit der von ihnen beschafften Pistole vom Typ »Ceska 83« Menschen mit Migrationshintergrund erschossen werden sollten. Beiden Mitangeklagten wird vorgeworfen, die Tatwaffe, mit der in den Jahren 2000 bis 2006 ein Grieche und acht aus der Türkei stammende Männer ermordet wurden, im Auftrag der NSU-Terroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt beschafft zu haben.

Der Schweizer Waffenhändler M. soll die Ceska über den Strohmann Anton G. bei der Firma Schläfli und Zbinden erworben haben. In den rechten Szeneladen »Madley« in Jena war das Waffenset mit Schalldämpfer über mehrere Mittelsmänner gelangt. Im Sommer 2000 hatte Carsten S. die Waffe schließlich in einem Chemnitzer Abbruchhaus an Mundlos und Böhnhardt übergeben. Am 9. September 2000 wurde der Blumenhändler Enver Simsek in Nürnberg erschossen.

Der heute 42jährige Wohlleben sei, so die Bundesanwaltschaft, ein zentraler Unterstützer des NSU-Trios gewesen. Er habe nach dem Untertauchen des Trios Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe eine hervorgehobene Vertrauensstellung gehabt und sei maßgeblich für die Organisation eines »klandestinen Kontaktsystems« verantwortlich gewesen. Den telefonischen Alltagskontakt habe er Helfern und Mittelsmännern übertragen, zu denen auch Carsten S. gezählt habe. Wohlleben habe allerdings nach den von S. geführten Telefonaten entschieden, ob und wie den Wünschen der Untergetauchten entsprochen werden sollte. S. habe darüber stets Rücksprache halten müssen. Außerdem soll Wohlleben 10.000 D-Mark für das NSU-Trio verwaltet und so auch den Ceska-Kauf mit 2.500 DM finanziert haben.

Carsten S. hatte gleich zu Beginn des Prozesses im Jahr 2013 umfassend ausgesagt und dabei den Angeklagten Ralf Wohlleben und sich selbst schwer belastet. Der ehemalige NPD-Funktionär Wohlleben hingegen hatte die Aussage bis Ende 2015 verweigert und dann zunächst abgestritten, die Beschaffung in Auftrag gegeben zu haben. Als er sich aber bereiterklärte, Fragen zu beantworten, hatte Wohlleben sich in Widersprüche verstrickt. Seine Haftbeschwerden aufgrund der langen Untersuchungshaft waren vom Bundesgerichtshof immer wieder abgelehnt worden. Grund hierfür ist ein dringender Tatverdacht. Dass die letzte Ablehnung noch nach mehr als 300 Prozesstagen erfolgte, könnte spätestens nach der detaillierten Rekonstruktion der Ceska-Beschaffung an diesem Montag so gelesen werden, dass sich der Verdacht erhärtet hat.

Das Plädoyer der Bundesanwaltschaft hatte in der vergangenen Woche die mutmaßliche Mittäterschaft der Angeklagten Beate Zschäpe zum Thema und wird sich am letzten Prozesstag vor der Sommerpause weiter mit den Angeklagten Ralf Wohlleben und Carsten S. beschäftigen. Im September wird es gegen die mutmaßlichen NSU-Unterstützer André Eminger und Holger Gerlach fortgesetzt. Die Strafmaßforderung steht am Ende des Schlussvortrags. Da S. zur Tatzeit um die Jahrtausendwende noch nicht 21 Jahre alt war, besteht in seinem Fall die Möglichkeit der Anwendung von Jugendstrafrecht – auch dahingehend äußerten sich die Ankläger aber am Montag noch nicht.