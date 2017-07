In Südkorea haben am Montag zahlreiche Menschen vor der Residenz von Staatspräsident Moon Jae In gegen den Einsatz des US-Raketenabwehrsystems THAAD demonstriert. Die USA und Südkorea begründen die Errichtung der Anlage mit der angeblichen Bedrohung durch Nordkorea. Kritiker befürchten allerdings eine weitere Zunahme der Kriegsgefahr in der Region. Auch die Volksrepublik China lehnt die Stationierung als Gefährdung der Stabilität ab. (jW)