Was Luther aus uns macht

Überall Luther. Bearbeitetes Pflanzenfeld bei Utting am Ammersee (Bayern) Foto: Peter Kneffel/dpa

Noch nie war so viel Reforma­tion. Eisleben und Wittenberg, die beiden wichtigsten Lebens- und Wirkungsorte Martin Luthers, haben sich ja irgendwie schon immer auf die Vermarktung des großen Reformators verstanden. Manchmal scheint es fast, als wäre damit bereits weit vor der Reforma­tion begonnen worden. Markige Zitate auf Essbrettchen, Katharinas Klostergartenkräutertees und Krimis aus der Zeit der Bauernkriege (in denen natürlich immer Thomas Müntzer der Antiheld ist): Die beiden Provinzstädte schöpfen viel Kapital aus Luther, was umso kapitalistischer erscheint, da die großen Städte im Land über keinen vergleichbaren Sohn verfügen, der ähnlich ausgeschlachtet werden könnte.

In diesem Jubeljahr des Thesenanschlags empfiehlt sich ganz Sachsen-Anhalt als Wiege der Reformation. Neben den (mit Mansfeld) drei offiziellen Lutherstädten entdeckt das staatliche Marketing allerorts weitere Luther-Lokalitäten, die nicht zufällig über größere Hotelzimmerkapazitäten als Eisleben und Wittenberg verfügen. Denn das ist die zentrale Sorge der Landesverwalter: dass bei dieser einmaligen Gelegenheit, internationale Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, zu viele Besucher ausschließlich nach Wittenberg wollen, kein Zimmer bekommen und dann den Herbsturlaub eben in Teneriffa verbringen.

Was nicht allein dem Land, sondern der modernen Massenkultur zu verdanken ist, sind der Luther-Trash bis ins Kinderzimmer hinein und die Luther-Bilder, die allesamt die größtmögliche Vermarktung verheißen: Luther als etwas säuischer Kalenderspruchproduzent, Luther als wütender Mann aus dem Volk (à la »Das wird man doch wohl noch sagen dürfen.«), Luther als zutiefst gläubiger Mönch und als – was immer etwas bedrohlich klingt – »großer Deutscher«. Wenig bis gar nicht betrachtet wird, was Luther streitbar und im Zweifelsfall weniger verkäuflich machen könnte: dass er als Reformator scheiterte, weil er die Kirche eben nicht reformierte, sondern spaltete. Dass er ein glühender Antisemit, politischer Opportunist (Stichwort: Bauernkriege) und ein prunkverwöhnter Lebemann war. Dieser Luther findet im Abseits statt, da wo kein Tourist verschreckt werden kann.

Entsprechend schwer ist auch der englischsprachige Sammelband »Luthers Land Saxony-Anhalt« zu finden. In diesem Buch versuchen sieben Historiker, Juristen, Theologen und Journalisten, Luther in seiner Lebenszeit zu betrachten – und das ohne jeden Revisionismus: Die Autoren treten nicht an, den Reformator von jenen Sockeln zu stürzen, auf die er längst auf den Eislebener und Wittenberger Märkten gehoben wurde.

Es geht den allesamt in mitteldeutschen Breiten (zweit)beheimateten Autoren eher darum, den Blick über Luther hinaus zu weiten: Was war das für ein Landstrich, in dem der revolutionäre Geist erwachte (nicht nur in Luther, sondern auch in vielen Zeitgenossen)? Welche Rolle spielten die Universitäten als kleine Inseln des freigeistigen Austauschs inmitten der analphabetischen Breiten? Und wie sah eigentlich das Leben des »kleinen Mannes« (und seiner Frau) zur Lutherzeit aus? Der Historiker Mathias Tullner, der Rechtshistoriker Heiner Lück und der Journalist Franz Kadell übernehmen die Aufgabe, die Reformationszeit vorzustellen.

Die übrigen Beiträger haben sich darauf verlegt zu betrachten, was aus Luther gemacht wurde: in Sachsen-Anhalt, aber auch auf den Devotionalienwühltischen weltweit. Welche Bezüge der Pietismus zum Reformator herstellte, beschreibt der Direktor der Franckeschen Stiftungen Thomas Müller-Bahlke. Noch interessanter liest sich der Aufsatz von Bischof Gerhard Feige über die Geschichte der katholischen Diaspora im Protestantenland.

Der Historiker Konrad Breitenborn schließlich beleuchtet die politische Vereinnahmung Luthers (und Bismarcks) während des Ersten Weltkriegs. Damals boten sich der 100. Geburtstag des Reichsgründers (1915) und die 400-Jahr-Feier der Reformation (1917) an, beide Landeskinder zu Patrioten und Verfechtern einer deutschen Sache zu verklären. Leider gestattet sich der Autor keinen Ausblick auf das Heute, was für die politische Gemengelage gerade im aktuellen Sachsen-Anhalt doch sehr aufschlussreich wäre.

Dennoch empfiehlt sich »Luther’s Land«, da es – was selten der Fall ist – weg vom Reformator zu den Menschen seiner Zeit führt, ohne dass diese nur schmückendes Beiwerk eines Übermenschen wären. Einziges Manko ist das generell verbreitete, hier glücklicherweise nur gelegentlich zutage tretende mangelhafte Vermögen der Wissenschaft, unterhaltsam zu schreiben. Genügend Journalisten und Theologen wissen in diesem Band, mitreißend zu plaudern.