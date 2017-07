Baden gegangen

Foto: Carmen Jaspersen/dpa

Rotterdam. Im Schnitt 3,82 Millionen Zuschauer verfolgten am Samstag abend im ZDF stundenlang den Regen im Sparta-Stadion von Rotterdam, in dem das Viertelfinale der Frauen-Fußball-EM dann doch nicht angepfiffen wurde. Es goss wie aus Eimern. Bundestrainerin Steffi Jones hantierte mit einem Eimer herum, nötigte später eine Helferin zu einem Schussversuch. Das Mädchen rutschte unter dem Jubel von 8.000 Zuschauern aus und landete in einer Pfütze. Ein Unterhaltungsprogramm, das Arnold Schwarzenegger alt aussehen ließ (als »Last Action Hero« hatte der bei RTL II 480.000 Zuschauer, als »Kindergarten Cop« bei ZDF Neo 340.000).

Das Viertelfinale war am Sonntag mit 15stündiger Verspätung gerade angepfiffen, da faustete die dänische Keeperin Stina Petersen (3.) den Ball ins eigene Netz. Nadia Nadim (49.) glich per Kopf aus, Theresa Nielsen (83.) traf per Kopf zum verdienten Sieg. Zum ersten Mal seit 1987 verpassten die DFB-Frauen eine EM-Vorschlussrunde. (dpa/jW)