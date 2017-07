Nachschlag: Das Sklavenhaus

Blick auf das »Sklavenhaus« auf der Insel Gorée im August 2006 Foto: Claire Soares/Reuters

Eine Reportage über das »Sklavenhaus« auf der Insel Gorée, von der senegalesischen Hauptstadt Dakar in knapp 30 Minuten mit dem Schiff zu erreichen. Zu ergründen, wie viele Menschen hier tatsächlich ohne Wiederkehr durchgeschleust wurden, hält der Kurator der Ausstellung für »Zeitverschwendung«. In der Einrichtung, die seit 1978 auf der UNESCO-Liste des Weltkulturerbes steht, kristallisiere sich vielmehr die Erinnerung an die 400 Jahre Versklavung von Afrikanern zwischen 1440 und der Mitte des 19. Jahrhunderts. Statt von 15 bis 20 Millionen Menschen, die vor allem nach Süd- und Nordamerika sowie in die Karibik verschleppt wurden, müsse man von 100 bis 150 Millionen Opfern ausgehen: Auf jeden Sklaven, den die von den Europäern bewaffneten Küstenbewohner lebendig zur Verschiffung brachten, kamen sechs bis sieben Tote bei den Überfällen auf die Bewohner des afrikanischen Hinterlandes. Der Massenmord, mit dem der sogenannte Westen entstand, soll nun erstmals umfassend erforscht werden. (asc)