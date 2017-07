Kein Pilotabschluss

Kampfstarker Verdi-Bezirk: Demonstration von Beschäftigten des Einzelhandels am 30. Juni in Stuttgart Foto: Khang Nguyen/dpa

Das ist ungewöhnlich: In Baden-Württemberg, dem kampfstärksten Verdi-Landesbezirk, ist der Tarifkonflikt des Einzelhandels beigelegt. Vorbehaltlich der Zustimmung der Großen Tarifkommission der Gewerkschaft am 9. August sollen die Löhne und Gehälter nach zwei Nullmonaten ab Juni um 2,3 Prozent und ab April 2018 um weitere 2,0 Prozent steigen (jW berichtete). – Doch Verhandlungsführern anderer Tarifgebieten ist das offenbar zu wenig.

»Wir werden diesen Tarifabschluss in unserer Tarifkommission am kommenden Donnerstag bewerten«, kündigte Silke Zimmer, zuständige Verdi-Unterhändlerin in Nordrhein-Westfalen, an, noch bevor das Ergebnis für Baden-Württemberg öffentlich bekanntgegeben war. Bis zu einer Einigung werde der Druck aus den Betrieben aufrechterhalten. Auch am Freitag legten einige Belegschaften in NRW die Arbeit nieder.

Zuvor hatte es anscheinend heftige Diskussionen unter den Fachbereichsleitern der Landesbezirke gegeben. Nach jW-Informationen hatten sie gegen einen in Baden-Württemberg bereits am 10. Juli im Raum stehenden Kompromiss mehrheitlich ihr Veto eingelegt. Daraufhin wurde weiter gestreikt und verhandelt. Die Unternehmer legten am vergangenen Donnerstag noch eine Einmalzahlung von 50 Euro drauf, woraufhin die Verhandlungskommission den Abschluss akzeptierte.

Im Südwesten ist die Mehrheit der Verdi-Aktiven offenbar überzeugt, dass bei einer Fortsetzung des Arbeitskampfs nicht deutlich mehr herausgekommen wäre. Mit den Arbeitsniederlegungen der vergangenen Wochen – in der Region Mannheim/Heidelberg haben manche Belegschaften bereits 20, 21 Streiktage hinter sich – habe man die Arbeitgeber zu substantiellen tabellenwirksamen Lohnerhöhungen gezwungen, so der Tenor. Ursprünglich wollten die Verhandlungsführer der Unternehmerseite keinerlei dauerhafte Entgeltsteigerung, sondern Einmalzahlungen gewähren.

Dennoch gilt die Einigung nicht als Blaupause für das Bundesgebiet. »Der Tarifabschluss wird bei Verdi bundesweit nicht als Pilotabschluss gesehen und wird nun in nächster Zeit in anderen Tarifbezirken – durchaus kritisch – beraten werden«, heißt es in einer Pressemitteilung der Gewerkschaft. Die Kritik richtet sich dagegen, dass die diesjährige Lohnerhöhung um 0,2 Prozent hinter dem Tarifabschluss des Groß- und Außenhandels zurückbleibt. Dieser war intern zur Messlatte erklärt worden.

Es ist verständlich, dass Teile der Gewerkschaft auf eine höhere Einkommensverbesserung drängen. Die Besitzer der Einzelhandelskonzerne, die sich seit Jahren über satte Gewinne freuen, könnten definitiv mehr zahlen. Doch die entscheidende Frage ist die nach dem Kräfteverhältnis: Kann Verdi durch eine fortgesetzte Mobilisierung tatsächlich mehr herausholen? Hier gehen die Einschätzungen wohl auseinander. Auch in Baden-Württemberg könnten die Streiks nach Ansicht der Verantwortlichen fortgesetzt werden. Doch das Potential einer deutlichen Steigerung sehen sie nicht. Es wird sich in den nächsten Tagen zeigen, ob die Situation in anderen Landesteilen tatsächlich anders ist.

Mit dem Abschluss im Südwesten ist die Tarifauseinandersetzung für die bundesweit rund 3,4 Millionen Beschäftigten der Branche nicht beigelegt. Die Verhandlungen werden auf regionaler Ebene geführt. Zum Teil kommen dort spezielle Probleme hinzu. So fordert Verdi in Brandenburg, dass das Urlaubs- und Weihnachtsgeld an das Berliner Niveau angeglichen wird. Nach Gewerkschaftsangaben erhalten die rund 84.000 Verkäuferinnen in Brandenburg mehr als 420 Euro im Jahr weniger als ihren Kolleginnen in Berlin. Im Ostteil der Hauptstadt hat Verdi bereits 2015 eine stufenweise Angleichung erreicht. Auch für Brandenburg hatten die Arbeitgeber zugesagt, bis März eine Regelung zu treffen, was sie aber nicht einlösten.