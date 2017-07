Verliehen, aber nicht lange

Menschen bieten ihre Dienste – etwa als Maler oder Klempner – auf einer Straße im südafrikanischen Ort Glenvista an (7. Oktober 2010) Foto: Siphiwe Sibeko/REUTERS

Wenn es um Leiharbeit geht, halten Südafrikas Gewerkschafter mit ihrer Abneigung kaum hinterm Berg. Der Gewerkschaftsbund Congress of South African Trade Unions (COSA TU) bezeichnet die Praxis regelmäßig als »Form moderner Sklaverei«. Für Irvin Jim, Generalsekretär der Metallarbeitergewerkschaft National Uni on of Metalworkers of South Africa (NUM SA), kommt das Verleihen von Arbeitern gar »Menschenhandel« gleich. Der höchste südafrikanische Berufungsgerichtshof für Arbeitsrecht, der Labour Appeals Court (LAC), hat den Arbeiterverleih nun deutlich erschwert. Die Richter gaben in der vorvergangenen Woche einer Klage der NUMSA gegen die Leiharbeitsfirma Assign Services statt. Sie urteilten, dass Leiharbeiter nach drei Monaten in die Stammbelegschaft übernommen werden müssen – mit den gleichen Rechten und der gleichen Bezahlung wie die festangestellten Kollegen.

Das Gericht schloss damit eine vermeintliche Lücke im 2014 neu gefassten Arbeitsgesetz. Die Unternehmen hatten dieses bisher häufig so interpretiert, dass ihre Angestellten nach der Dreimonatsfrist in ein duales Beschäftigungsverhältnis sowohl mit dem Verleiher als auch dem aufnehmenden Betrieb übergingen – und somit temporär beschäftigt blieben. Nachdem die staatliche Schlichtungsstelle CCMA zunächst der Gewerkschaft Recht gegeben hatte, zog Assign Services vor das Arbeitsgericht und hatte dort auch zunächst Erfolg. Die Berufungsinstanz machte dem Spuk jetzt jedoch ein Ende. Und der Spruch der Richter dürfte sogar über die Zeitarbeitsbranche hinaus Wirkung haben. »Das ist ein Sieg für Vertragsarbeiter und temporär Beschäftigte überall«, erklärt NUMSA-Generalsekretär Jim. Der Gerichtshof habe bestätigt, dass Vertragsarbeiter nicht für unbegrenzte Zeit ausgebeutet werden dürften, sagte er der Tageszeitung The Citizen.

Begrüßt wurde das Urteil auch beim COSATU. Der Gewerkschaftsbund hatte die NUMSA zwar 2014 im Streit über die Unterstützung des regierenden African National Congress (ANC) ausgeschlossen, kämpft aber ebenso wie die Metallarbeiter für ein generelles Verbot von Leiharbeit. Die Forderung erhebt der COSATU, der mit der – Leiharbeit ebenfalls klar ablehnenden – South African Communist Party (SACP) und dem ANC die Regierungsallianz bildet, bereits seit 1999.

Der damalige Präsident Thabo Mbeki stellte sich jedoch gegen das Vorhaben, und auch die Administra­tion seines Nachfolgers, des aktuellen Staatschefs Jacob Zuma, ließ sich lediglich auf eine stärkere Regulierung der Praxis ein, die sie den Unternehmen zudem mit hohen Subventionen für die Anstellung junger Arbeitsloser versüßte. Die wirtschaftsfreundliche und in Teilen schlicht neoliberale Wirtschaftspolitik des ANC führte dann schließlich auch zum Bruch zwischen der NUMSA und dem ANC und damit schließlich zum Ausschluss der Metallarbeiter aus dem Gewerkschaftsbund.

Den auch in Südafrika unübersehbaren Trend zu prekären Arbeitsverhältnissen hat der ANC mit seinen Bezuschussungen freilich bisher nicht aufhalten können. Laut COSATU ist jeder zehnte der knapp zehn Millionen Beschäftigten im Land über eine Leiharbeitsfirma angestellt. Der Gewerkschaftsbund sieht »atypische Beschäftigungsformen« seit Jahren auf dem Vormarsch. Fast jeder dritte arbeite in Südafrika in prekären Verhältnissen, stellte COSATU bereits 2012 in einer Studie fest. Zum Positiven geändert hat sich seitdem kaum etwas.

»Leiharbeitsvermittler sind Mittelsmänner, die von den Armen stehlen und nichts zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen«, erklärte der Gewerkschaftsbund daher nun in seiner Stellungnahme zum Urteil des LAC. Motiv der Unternehmen, auf Leiharbeitsfirmen zurückzugreifen, seien »Gier und das Bestreben, mit billiger Arbeitskraft die Profite zu steigern«, heißt es in dem COSATU-Papier weiter. Doch dieses Geschäftsmodell wollen die Gewerkschaften nun mit dem LAC-Urteil im Rücken verstärkt bekämpfen. Sowohl COSATU als auch die NUMSA kündigten bereits konkrete Schritte in weiteren Unternehmen an, die Leiharbeiter über längere Zeiträume ausbeuten.