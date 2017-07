Samba (Omar Sy) aus dem Senegal und der „Brasilianer“ Wilson (Tahar Rahim, li.) werden Freunde: »HEUTE BIN ICH SAMBA« Foto: ARD Degeto/Senator

Fußball

International Champions Club: Der FC Bayern München auf Kundenakquisetour im Fernen Osten. Ging ja schon am Wochenende mächtig in die Hose (0:4 gegen den AC Milan!). Insofern ist auch hier muntere Schadenfreude möglich (und guter Fußball): Gegner ist diesmal der FC Chelsea. Wir erinnern uns. Wer es höherklassig braucht: Am Abend läuft ein weiteres Vorrundenspiel der Frauen-EM, Deutschland gegen Russland im ZDF ab 20.45 Uhr. Für die Deutschen reicht ein Punkt zum Weiterkommen.

Sport 1, 13.30 Uhr

Blutsschwestern – jung, magisch, tödlich

Jasmin Lord und Esther Schweins in einer deutschen Fernsehproduktion: ein deutscher Thriller. Gute Schauspielerinnen. Der Film soll besser sein als sein Ruf. Regie: Kai Meyer-Ricks. D 2013.

3sat, 20.15 Uhr

Heute bin ich Samba

Die englische Band Cornershop hatte mal einen Hit, der hieß »Born Disco, Died Heavy Metal«. Hier geht es allerdings um Samba, um einen Typ in Frankreich, der einfach so heißt und den alten Traum vom Aufstieg träumt: vom Tellerwäscher bis zum – Koch. Endlich landet er in einem Luxusrestaurant, bis ihm auf einmal die Abschiebung in den Senegal droht. »Eine plumpe Blaupause des Vorgängers ›Ziemlich beste Freunde‹«, fand André Weikard in dieser Zeitung (2.3.2015). Aber mit recht guter Besetzung: Omar Sy und Charlotte Gainsbourg in den Hauptrollen. Regie: Eric Toledano, Olivier Nakache. Frankreich 2014.

Das Erste, 22.45 Uhr



Die Tagebücher einer Nanny

Scarlett Johansson in einer Identitätskrise. Das Studium der Anthropologie hat jedenfalls kaum geholfen. »Ein langweiliger Schmarrn, den auch die aparte Hauptdarstellerin als leidgeprüfte Nanny oder Laura Linney als verbiesterte Mutter nicht zu retten vermögen. Die Story plätschert allzu belanglos dahin, als dass sie als Persiflage auf die Möchtegern-High-Society funktionieren würde«, schreibt Prisma. Super Soundtrack allerdings (Marvin Gaye, Lily Allen, Lisa Stansfield). Regie: Shari Springer Berman und Robert Pulcini, USA 2007.

BR, 0.00 Uhr