Liebe, Partnerschaft, Beziehung

Sie sitzen da und stieren stur ins Leere

Und ziehen niemals eine Lehre aus der Fülle, aus dem prallen Leben

Sie hocken krumm und jabbeln eifernd über »die Beziehung«

Und waren, auch wenn man’s kaum glauben kann, doch einmal liebend jung

Man hört und sieht sie, hoffend, dass die Pein sich nicht noch mehre

Von trostferner, freudloser und tristess’ner Unfrohheit muss es ein Meer nicht geben



Vom Leben schwer enttäuscht, weil sie sich von Beginn an nur zu gerne täuschen ließen

Es ist fatal bequem und angenehm, Blume zu sein, die andre gießen

Doch Blumen welken, niemand gießt sie mehr

Und nun bemitleiden sie sich und tun das sehr

Neigt man sich ihnen dennoch freundlich und empathisch zu, dann werden sie noch pump-gun-pampig

Und sind, die Männer wie die Weiber, von außen wie von innen gleichermaßen schlampig



Der Duft der Liebe ging verloren

Für das, was übrig bleibt davon, ward die »Beziehung« auserkoren

Für alle, die Gefühle niemals fokussierten, und feurig dicht und wie ein schönes Kleid auch bündig rafften

Gibt es nun »Partner«, »Lebenspartner-«, »Lebensabschnittspartnerschaften«



»Lebensgefährtin« und »-gefährten«, veritable Rudis-Reste-Rampen

Am Abend vor den Flatscreen-Schirmen brüten, und ohne Not dazu, unkuhle Wampen

Man nennt das auch Erwachsenwerden und den großen Schritt

Vom Liebenden zum Partnerschaftler; ich nenne es, pardon, in jeder Wortbedeutung, Abtritt.