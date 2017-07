Denn was der Staat nicht regelt

Man muss nun aber auch nicht Heideggerianer sein, um den Staat zu zerschlagen (»Made in America product showcase event« vor einigen Tagen im Weißen Haus) Foto: Carlos Barria/REUTERS

Es gibt Situationen, die erhellen blitzartig das raunende Dunkel, das normalerweise den intellektuellen Klassenkampf umhüllt. Wie Peter Hacks wusste, tendiert ein gewisser Teil der kommunistischen Bewegung immer wieder dazu, mit der Bourgeoisie seinen Frieden zu machen. Und so sind auch die Ideengeber und -verwalter angeblich emanzipatorischer Diskurse der friedfertigen Geste nicht abgeneigt und zu Zugeständnissen bereit. Kürzlich begab es sich, dass der postmarxistische Psycho-Philosoph Slavoj Zizek dem führenden deutschsprachigen Verständnisprofessoren für die Sorgen und Nöte des herrschenden Kapitals, Peter Sloterdijk, zum 70. Geburtstag gratulierte. Er verlieh ihm dabei en passant den Adelstitel »im Herzen ein Kommunist«, weil Sloterdijk angeblich mit seiner »Ethik der Gabe« (einem Aufruf von 2009, die veritable Steuer­ungerechtigkeit des Landes in eine Almosenungerechtigkeit zu verwandeln) »einer kommunistischen Vision überraschend nahe« gekommen sei. Zizeks Durcheinander ist das der Welt, während Sloterdijk sich das Kompliment in seinen Schrank gehängt haben wird.

Alain Badiou (Jahrgang 1937) gilt als französisches Postmarxisten-Pendant zu Zizek, beide verbindet eine offene Freundschaft, das einander Zitieren in ihren Büchern ist Legion, und im Prinzip kommt keiner als Referenz ohne den anderen aus. Auch eine entsprechende Demutsgeste hat Badiou vorzuweisen, nämlich die Versöhnung mit dem Dekonstruktivisten Jacques Derrida kurz vor dessen Tod 2004, was obengenannte These stützt. Die Denkmodelle von Badiou und Derrida unterscheiden sich erheblich, es sei denn, man liest dasjenige von Badiou ernsthafterweise durch Derridas Brille und trifft auf – Martin Heidegger.

Das Geraune des Ausweichens vor der Grundfrage der Philosophie mittels umständlicher Ausbuchstabierung des Seinsbegriffes, der andernorts treffender Geschichte heißt, verbindet den Begründer der Existentialontologie mit seinen Epigonen Zizek, Sloterdijk, Derrida und Badiou und ist um so mehr internationale Ideologie, je öfter die Nachfahren Heideggers vom Kommunismus reden. Bei Zizek und Badiou kommt erschwerend hinzu, dass sie ihre Thesen zur Weltveränderung oft theologisch drapieren und damit gegen den Grundsatz aller Weltveränderung schlechthin verstoßen: dass nämlich die Kritik der Religion weiterhin die Voraussetzung aller Kritik ist.

Von Badiou sind im Juni zwei Vorträge erschienen, die kurz nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten entstanden. An ihnen ist weniger die Einschätzung des gefährlichen Würstchens im Oval Office interessant, mehr die Situation, die ihn hervorgebracht hat, wie Badiou betont. Er geht davon aus, dass der globale Kapitalismus inzwischen eine Art geistigen Idealzustand erreicht hat, der darin besteht, sich selbst als alternativlos zu setzen und jede Andersartigkeit entweder als Illusion oder als Schreckensherrschaft hinzustellen. Das führe zu einem Fehlen von Orien­tierung und Stabilität, dem nur mit Hilfe einer vernünftigen und organisierten politischen Strategie begegnet werden könne.

Zu diesem Zweck sind laut Badiou folgende Sofortmaßnahmen nötig:

– Erkennen der Tatsache, dass die Diktatur des Privateigentums kein ehernes Gesetz der Gesellschaftsstruktur ist;

– Erkennen der Tatsache, dass die Spezialisierung der Arbeit kein internes Gesetz der Arbeitsstruktur ist;

– Erkennen der Tatsache, dass universalistische Gleichheit nicht mit verschiedenen Identitäten und Differenzen kollidiert, sondern es eine Bereicherung darstellt, wenn die Vielheit ethnischer, nationaler und sexueller Differenzierung im Ganzen sozialer Gerechtigkeit aufgeht.

Diese Punkte sind sicher richtig und schwer genug zu vermitteln in Zeiten, in denen Ideologiekritik ein antiquiertes Fremdwort und Marktwirtschaft wahlweise heilige Kuh oder goldenes Kalb ist.

Entscheidend für Badiou ist aber: »Das letzte Prinzip bestreitet die Notwendigkeit der Existenz eines Staates in Form einer in sich abgegrenzten und bewaffneten Macht. Wir können uns dagegen an dem orientieren, was Marx ›freie Assoziation‹ genannt hat, das bedeutet, dass all jene Dinge, die das Leben und die Zukunft der Menschen betreffen, in entsprechenden geeigneten Versammlungen von den Menschen selbst diskutiert werden können.«

Diskutiert sicher, aber längst nicht vollzogen. Das allerdings ist der Grundfehler des gesamten Veränderungsdiskurses: zu glauben, ohne den Staat auskommen zu können. Ohne Staat kein Fortschritt und keine Emanzipation. Ohne Staat ist eben kein Staat zu machen, denn was der Staat nicht regelt, wird von anderen geregelt. Als da wären: private Konzerne, Banden, feudale Stammesbünde, technokratische Vereinigungen, die Kirche oder die Mafia.

Es ist der Trugschluss aller Erfahrungswissenschaft, den Staat als miss­liebig zu erklären und auf die Heilkraft des spontanen Zusammenschlusses zu hoffen. Ohne vernunftgemäßen institutionellen Hintergrund gibt es maximal Aufbegehren, aber keine strategische Orientierung.

Sowohl theoretisch wie praktisch besteht die sozialistische Tagesaufgabe darin, mit dem Ausspielen der Gesellschaft gegen den Staat und umgekehrt aufzuhören und die Bedingungen dafür zu schaffen, dass gesellschaftliches Eigentum, kollektives Produktionsprinzip und eine sozial für alle verträgliche Lebensweise ihre institutionellen Voraussetzungen erhalten.