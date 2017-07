Sogar derbe komisch

Foto: Stefan Sauer/dpa

Keine drei Jahre müssen wir noch schlafen, dann ist wieder Beethoven-Jahr. 2020 jährt sich der Geburtstag der Leitkulturfigur zum 250. Mal. Vielleicht noch nichts damit zu tun hat die neue CD des Cellisten François Salque und des Pianisten Eric La Sage. Sie haben Beethovens Cellosonaten wohl eher aus Dankbarkeit neu aufgenommen. Denn mit ihnen hat der Komponist dem seit Barockzeiten wie auf die Galeere ins Generalbassfundament der Musik verbannten Cello eine neue Identität verschafft. Er hat das Instrument in den fünf über sein Leben verteilten Cellosonaten aus der Rolle des Begleiters wie aus der des zu begleiteten Solisten (Vivaldi, Haydn) befreit. Hat das Cello zum gleichberechtigten Gegenüber des Klaviers gemacht und ein für allemal seine tonale Spannweite in Verbindung mit den nur ihm eigenen variablen Farben ins rechte Licht gerückt.

Die ersten beiden Sonaten op. 5 sind Sonderanfertigungen für Beethovens Besuch 1796 am preußischen Hof in Berlin. Dort wirkten die berühmten Cellisten-Gebrüder Duport. Er hat die Stücke mit einem der beiden vor Friedrich Wilhelm II. aufgeführt und sie dem selbst auf dem Cello dilettierenden König, für den auch Boccherini, Mozart und Haydn arbeiteten, später gewidmet. Der Revolutionär Beethoven als Hoflieferant? Da schluckt manch linker Musikfreund. Aber Beethoven musste sich nicht zuletzt mit dem »Kaiserthum Oeste­rreich« arrangieren. Nicht mal theoretisch hätte er nach Kuba gehen können oder in die VR China, die sich heute für ihn so begeistert wie für Pierre-Emerick Aubameyang. Der damalige Feudaladel war antikapitalistisch, wenn auch aus ganz anderen Gründen als wir heute, nämlich aus Misstrauen gegenüber dem Bürgertum. Für Untertan Beethoven wäre Dissidenz böse ausgegangen, und er musste liefern, um im Geschäft zu bleiben, also tanzte er radikal aus der Reihe eben als Komponist. Schon die zweisätzigen Sonaten des frühen Opus 5 verlagern eine Getragenheit, wie sie im zweiten Satz üblich war, in verwunschen langsame Einleitungen des ersten, auch ungewöhnliche Bruchstücke thematischer Arbeit finden sich dort.

In Opus 69 und mehr noch in den zwei späten Sonaten op. 102 verschwimmen die Formgrenzen des wienerklassischen Komponierens, die Satzfolge entwickelt sich zusehends in Richtung romantischer Fantasie. Insbesondere befreit er – eine wunderbare Tendenz des späten Beethoven – das Sangliche aus dem tradierten Adagio-Reservat, es durchdringt hier mit Ausnahme des Scherzos immer freier und entspannter alle Sätze.

Salque und Le Sage präsentieren einen Livemitschnitt: Frische des Zugriffs, Angriffslust, scharfe Konturen und viel Energie heißt das in dieser Neuaufnahme. In freiem Gebrauch historischer Informiertheit (stimmiges Mehr an Vibrato, unverfrorenes Portamento, echtes Cantabile) machen da zwei Solisten auf modernen Instrumenten das Schwierigste: Sie »singen« einfach, was Beethoven ihnen aufgeschrieben hat. In keinem seiner Lieder, nirgends in seiner Oper »Fidelio« begegnet man so herrlichen Melodien, so fast belcantohaftem Schmelz wie in den späten Cellosonaten. Selbst die Fuge in op. 102/2, schwierig und neu – ein Lustspiel, alles heiter und gelöst, ja mehrmals sogar derbe komisch, das Lied eines im Moment der Komposition glücklichen Menschen.

Von den älteren Aufnahmen kenne ich neben der mit Jean-Guihen Queyras und Alexander Melnikow nur eine, die da mithalten kann: Anner Bijlsmas Einspielung vom Anfang der 1990er Jahre. Auf einem Barockcello, zusammen mit dem Hammerflügelspieler Jos van Immerseel, verwendet der niederländische Urvater historisch informierten Cellospiels nur noch einen Hauch von Vibrato. Bijlsma demonstriert nichts, er musiziert. Gelassen, unaufdringlich hingegeben.

Man vermisst im Vergleich zu Salque und Le Sage vielleicht die Impulsivität der Liveaufnahme, die Franzosen wirken jugendlicher. Bijlsma dagegen abgeklärt, aber nicht im Sinn von »drüber hinweg«, er erzählt von derselben Begeisterung, sein Spiel enthält dieselbe Kraft und melancholische Lebensfreude. Nur tritt er als Interpret hinter den Text zurück, ohne dessen Seele zu verfehlen. Es entsteht Raum für so etwas wie eine Ahnung jener Zeit, in der das geschrieben wurde. Zwei verschiedene Ansichten derselben Werke. Beides gültig, beides ein Fest für Ohren und Herz.