BRD in der Defensive

Flüssiggastanker in Rotterdam: US-Sanktionen gegen Russland sollen eigene Exporte fördern Foto: Lex van Lieshout/EPA/dpa

Es könne nicht sein, so donnerte vor einiger Zeit Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD), dass die USA mit Hilfe von Sanktionen gegen EU-Unternehmen versuchten, sich selbst Marktanteile für künftige Exporte des eigenen Flüssiggases nach Europa freizuhebeln. Andere Spitzenfunktionäre des deutschen Kapitals haben dieses Argument seitdem wiederholt. Sogar den ehemaligen BRD-Botschafter in Washington, Wolfgang Ischinger, hat Berlin gebeten, seine diplomatische Zurückhaltung aufzugeben und per Namensartikel im Wall Street Journal den USA mit »Gefahren für die transatlantischen Beziehungen« zu drohen (jW berichtete). Die geplanten US-Sanktionen gegen alle ausländischen Unternehmen, die mehr als relativ geringe Millionenbeträge in den Betrieb oder die Wartung russischer Energieexportprojekte investieren, seien kontraproduktiv und drohten, das transatlantische Bündnis zu untergraben. Dass solche Äußerungen deutscher Politiker und Experten im US-Kongress viel Eindruck machen werden, kann man bezweifeln.

Das Problem dieser Warnungen ist, dass die Rhetorik so flammend sein kann, wie sie will – faktisch hat die BRD unterhalb eines Ausstiegs aus der NATO wenig gegen die Machenschaften Washingtons in der Hand. Sie seien egoistisch? Der Vorwurf ist unter Kapitalisten und kapitalistischen Staaten lächerlich. Zweitens: Gegen wen richten sich die vom Senat geforderten US-Sanktionen genau? Nicht gegen die BRD als Staat, sondern gegen einzelne Unternehmen, Hunderte und Tausende. Die Wirkung: Jede einzelne Geschäftsleitung müsste sich unter anderen Rahmenbedingungen als bisher überlegen, ob sie die Chancen ausnutzt, die ihr der russische Markt bietet. Das geht bis zu Firmen, die man als Laie überhaupt nicht kennt: etwa das Unternehmen aus Lingen im Emsland, das Geräte namens »Molch« zur Exploration von Unterwasserpipelines herstellt, die auch zur Instandhaltung der Ostseepipeline »Nord Stream« eingesetzt werden. Oder ein Ingenieurbüro, das diese Messdaten anschließend auswertet. Fünf Millionen US-Dollar Auftragsvolumen als Schwellenwert sind da schnell beisammen. Man schaue nur auf den Eiertanz, den Siemens veranstaltet, nachdem Turbinen aus seiner Produktion auf der Krim gesichtet worden sind. Selbst über einen Ausstieg aus dem Russlandgeschäft wird in München inzwischen nachgedacht. Und in Moskau macht man sich, wenn man russische Medien liest, ernsthaft Sorgen, dass darunter nicht nur die heimischen Kraftwerke leiden würden, deren Wartung ins Stocken käme, sondern neben vielem anderen auch der Betrieb der modernsten Teile der russischen Eisenbahn. Sowohl der Hochgeschwindigkeitszug »Sapsan« beruht auf ICE-Technik (die übrigens in Russland noch nie Klimaanlagenprobleme gezeigt hat), sondern auch die neueste Generation der Regionalzüge. Hier rächt sich die tiefe Deindustrialisierung, die die »Reformen« der neunziger Jahre in der russischen Volkswirtschaft zurückgelassen haben. Sie macht das Land auf Abruf angreifbar. Denn Produkte kann man kaufen, Knowhow braucht länger.

Das Problem aller dort engagierten deutschen Unternehmen ist, dass dieses Geschäft zwar durchaus die eine oder andere Milliarde einbringt, aber in kaum einem Fall so gewichtig ist, dass es wert wäre, das US-Geschäft dafür dranzugeben. Siemens macht in Russland nur zwei Prozent seines Gesamtumsatzes. Die anderen 98 Prozent kommen anderswo zusammen, nicht zuletzt in den USA. Der Umfang des deutschen Handels mit den USA ist seit Jahren konstant ungefähr zehnmal so groß wie der mit Russland. Die Handelsbilanz ist tiefschwarz zugunsten der BRD, und es entbehrt nicht der Ironie, dass Donald Trumps Sicherheitsberater kurz vor der Europareise seines Präsidenten ausdrücklich eingestand, mit Flüssiggas hätten die USA »endlich und ausnahmsweise« einmal etwas anzubieten, was der Rest der Welt gebrauchen könne.

Jetzt geht es nur noch darum, den Rest der Welt zur Abnahme des US-Gases zu zwingen. Der BRD sind dabei durch den weltweiten Erfolg ihrer exportorientierten Unternehmen die Hände gebunden, mehr als große Sprüche gegen die Anmaßung der USA, ihre Gesetzgebung weltweit anwenden zu wollen, in Stellung zu bringen. Jede Bundesregierung, die tatsächlich darauf bestünde, dass die Energiesicherheit des eigenen Landes und die Belieferung zu möglichst günstigen Preisen – genau dies ist der zentrale Vorteil der Rohstoffimporte aus Russland – Vorrang hätte, würde innerhalb von Monaten von eben den Unternehmen Kontra bekommen, deren US-Geschäft unter einem aufsässigeren Kurs der BRD zu leiden bekäme. Außerdem braucht das exportbasierte Geschäftsmodell der »Deutschland AG« den »Freihandel« viel zu sehr, als dass Gegensanktionen erwartbar wären. Erschwerend kommt hinzu, dass große Teile der deutschen Wirtschaftspolitik der EU-Jurisdiktion unterliegen und Änderungen dort nur in einem mühsamen und langwierigen Prozess ausgehandelt werden könnten. Dass dort auch Länder Sitz und Stimme haben, denen die deutsche Exportoffensive die eigene Volkswirtschaft ruiniert hat, macht die Sache für Berlin nicht einfacher.