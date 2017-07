Getrennt marschieren

Foto: Kacper Pempel/Reuters

Es widerspreche der polnischen Rechtstradition, dass der Justizminister in seiner Eigenschaft als Generalstaatsanwalt die Richter des Obersten Gerichtshofs ernenne, hat Polens Präsident Andrzej Duda sein Veto gegen das PiS-Gesetz zur Neuordnung dieses Gerichtshofes begründet. Das klingt würdevoll, trifft aber die Motivation Dudas wahrscheinlich allenfalls teilweise. Denn zuvor hatte Duda versucht, diesen Konflikt eher pragmatisch zu entschärfen, indem er vorschlug, die Nominierungskompetenz für die Richter vom Justizminister auf den Staatspräsidenten zu übertragen. Nähme Duda seine eigenen Argumente ernst, wäre dieser rechtstechnische Mangel also bereits behoben gewesen, als der Sejm diesen Änderungsvorschlag in zweiter Lesung einarbeitete. Damals war von Traditionsbruch keine Rede. Plausibler ist daher, dass Duda in einer Situation die Notbremse zog, die der PiS politisch zu entgleiten drohte.

Das betrifft unter anderem das Chaos, das die übereilte Verabschiedung der »Reform«-Gesetze angerichtet hatte. So hatte es in einem Paragraphen des Gesetzes über den Richterrat geheißen, der Präsident ernenne dessen Mitglieder aus einem Pool von fünf Kandidaten, die ihm der Justizminister vorschlage. Sechs Paragraphen später war dann von nur noch drei Kandidaten die Rede, die aber der Richterrat dem Justizminister zur Empfehlung an den Präsidenten vorschlage. Dieser Widerspruch wäre zwar noch auflösbar gewesen, aber nur um den Preis der Offenlegung, dass der Justizminister jeweils zwei weitere Kandidaten nach eigenem Ermessen aus dem Ärmel hätte ziehen können. Das war aber nie diskutiert worden.

Am Sonntag fand eine Zeitung zu alledem heraus, dass der Senat über Gesetze von anderem Wortlaut als jene entschieden hatte, die zwei Tage vorher der Sejm beschlossen hatte. Schon das hätte das Paket in der verabschiedeten Form verfassungswidrig gemacht. Insofern sind Dudas warme Worte über die polnische Rechtstradition ein Versuch, der PiS das Gesicht zu wahren. Und das zentrale Anliegen der PiS-»Justizreform« mit Hilfe von vorgespiegelten Zugeständnissen zu retten. Denn das dritte Gesetz, das Duda abnickte, erlaubt Justizminister Zbigniew Ziobro, ein halbes Jahr nach seinem Inkrafttreten alle Gerichtspräsidenten der unteren beiden Instanzen ohne Angabe von Gründen auszuwechseln. Der Oberste Gerichtshof wird dadurch zu einer Fassade, die dazu dienen soll, das Durchgreifen der Exekutive auf die unteren Instanzen und damit die Masse der Gerichte zu kaschieren – insbesondere auch gegenüber den Einwänden von seiten der EU und sogar der USA.

Für die Protestbewegung, die in den vergangenen Tagen das Bild Polens geprägt hat, ist die Entscheidung Dudas allenfalls ein Teilerfolg. Sie muss jetzt zeigen, ob sie in der Lage sein wird, die Neuverhandlung der Gesetze im Herbst ähnlich kritisch und massenhaft zu begleiten wie jetzt im Juli.