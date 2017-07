Kehraus in Kambodscha

Kambodschas Premierminister Hun Sen am 2. Juni 2017 in der Hauptstadt Phnom Penh Foto: Pring Samrang/Reuters

Kambodschas Regierung hat ein Dutzend hochrangige Berater entlassen. Dies berichtete die Zeitung The Cambodia Daily am 21. Juli. Der einzige Grund für den Rauswurf: Sie gehören zur Vereinigten Nationalen Khmer-Partei (KNUP) von Nhek Bun Chhay. Der Exgeneral selbst hatte seinen Beraterposten bereits im Juni verloren. Jetzt verkündete ein Regierungssprecher gegenüber den Medien des südostasiatischen Landes, dass man alle KNUP-Mitglieder aus solchen Positionen entfernen werde. Begründet wird dies mit einer angeblichen Kooperation Bun Chhays mit der oppositionellen Kambodschanischen Nationalen Rettungspartei (CNRP) – der einzigen politischen Kraft, die ein ernstzunehmender Gegner für die regierende Kambodschanische Volkspartei (CPP) des seit rund drei Jahrzehnten amtierenden Langzeitpremiers Hun Sen ist.

Ausgelöst wurde das Zerwürfnis mit dem einstigen Kooperationspartner KNUP durch ein Telefonat, das Bun Chhay kurz vor der Kommunalwahl im Juni mit dem CNRP-Vizechef Eng Chhay Eang geführt hatte – was dieser mittlerweile auch offiziell bestätigt hat. Darin soll der KNUP-Chef angekündigt haben, überall dort, wo seine Kleinpartei keine eigenen Kandidaten hat, die der größten Oppositionskraft zu unterstützen. Man habe sich über diese Mitteilung sehr wohl gefreut, wurde Eng Chhay Eang in der Cambodia Daily zitiert. »Mehr an Zusammenarbeit hat es aber auch nicht gegeben«, stellte er jedoch klar. Gleichwohl hat die regierende CPP nun zum großen Besen gegriffen, um einen Kehraus zu veranstalten. »Kein Mitglied der KNUP wird in Zukunft mehr auf einer Regierungsposition staatliches Gehalt beziehen«, kündigte Sok Eysan, Sprecher der CPP, an. Wer Kontakt zur Opposition unterhalte, mit dem könne man nicht mehr zusammenarbeiten.

Bun Chhays Verhältnis zu den Langzeitmachthabern in Phnom Penh war nie ganz einfach. In der zweiten Hälfte der neunziger Jahre – als die CPP keine eigene Mehrheit erringen konnte – kämpften sie und die royalistisch-linksliberale Partei FUNCINPEC um die Führerschaft im Lande, teils gab es sogar gewaltsame Auseinandersetzungen. Der jetzt geschasste Berater kommandierte seinerzeit paramilitärische Einheiten der von Prinz Norodom Ranariddh, eines Sohnes des damaligen Königs Norodom Sihanouk, geleiteten Partei. Durch internationale Vermittlung wurde schließlich eine Koalition zwischen CPP und der FUNCINPEC vereinbart. Letztere verlor über die Jahre zunehmend an Bedeutung, war schließlich nur noch ein Schatten ihrer selbst und kaum wahrnehmbares Anhängsel der allmächtigen CPP. Auch Ranariddh, dem krumme Geschäfte nachgesagt wurden, und sein Exgeneral überwarfen sich zwischenzeitlich. Im Frühjahr 2016 hob Bun Chhay schließlich mit der KNUP seine eigene Partei aus der Taufe. Unter dem halben Dutzend Miniparteien in Kambodscha war diese jetzt die einzige, die bei der Kommunalwahl immerhin eine Gemeinde für sich gewinnen konnte.