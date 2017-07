Bundesregierung spielt auf Zeit

Vertreter der Herero und Nama fordern vor der Berliner Charité die Rückgabe der Gebeine ihrer Vorfahren (30.9.2011) Foto: Tobias Schwarz/REUTERS

Eigentlich hätte am vergangenen Freitag vor einem Gericht in New York über den Völkermord an den Herero und Nama verhandelt werden sollen, den deutsche Truppen zwischen 1904 und 1908 im heutigen Namibia verübt hatten. Bis zu 100.000 Menschen wurden damals getötet, die Opfer verloren große Teile ihres Landes, das sie bis heute nicht zurückbekommen haben. Die traditionellen Autoritäten der beiden Volksgruppen wollen deshalb mit ihrer Klage erreichen, an den Entschädigungsverhandlungen, die die Bundesregierung seit dem vergangenen Jahr mit der namibischen Regierung führt, teilnehmen zu dürfen. Es geht um eine offizielle Entschuldigung und um Reparationszahlungen, mit denen die andauernden wirtschaftlichen Folgen des Völkermords gemindert werden sollen. Doch gegen direkte Gespräche sträubt sich Berlin, weshalb nun auch der Gerichtstermin verschoben werden musste. Denn die Angeklagte blieb der Sitzung mit einer bemerkenswerten Begründung fern: Die Bundesregierung gibt an, die Vorladung sei ihr nicht ordnungsgemäß zugestellt worden.

Nun waren deutsche Administrationen noch nie um Ausreden verlegen, wenn es darum ging, die bis heute verarmten Nachfahren der Opfer des Genozids in der damaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika abzuwimmeln. Bis vor einem Jahr achtete sie gar peinlich darauf, das Wort »Völkermord« auf keinen Fall in offiziellen Dokumenten zu verwenden. Schließlich, so verlautete es stets aus dem Berliner Regierungsviertel, sei die entsprechende UN-Statut ja erst 1951 verabschiedet worden. Alles, was davor geschah, könne also nicht als Völkermord definiert werden. Juristisch ist das noch immer die deutsche Position. Und Gespräche auf Augenhöhe, so beklagen die Nachfahren der Verfolgten, gibt es bis heute nicht. Das lässt sich nicht zuletzt am Umgang mit dem Prozess erkennen, den die traditionellen Autoritäten der Nama und Herero derzeit in den USA anstrengen. Schon zur ersten Anhörung im März dieses Jahres hatte die Bundesregierung keinen Vertreter entsandt. Nun weigerten sich im Vorfeld des zweiten Termins sowohl die Botschaft als auch der für die Weiterleitung zuständige Justizsenator des Bundeslandes Berlin, Dirk Behrendt (Bündnis 90/Die Grünen), die Vorladung entgegenzunehmen. Überbracht werden sollte diese nach den Regeln des Haager Übereinkommens über die Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftstücke im Ausland. Die deutschen Behörden machten jedoch geltend, dass in dem Vertrag nur zivilrechtliche Klagen berücksichtigt würden. Der Prozess in New York enthalte aber Forderungen, die auf souveränen Handlungen Deutschlands beruhten. Der juristische Winkelzug hat zur Folge, dass nun das US-Außenministerium die Vorladung zustellen muss. Da es vom Gericht keine Hinweise gibt, die auch von US-Bürgern mit namibischen Vorfahren angestrengte Klage womöglich nicht zulassen zu wollen, ist dies ein denkbares Szenario.

Die Wochenzeitung Southern Times, ein Kooperationsprojekt der staatlichen Zeitungen Namibias und Simbabwes, bezeichnete das Vorgehen der deutschen Regierung Anfang vergangener Woche auch schlicht als »Verzögerungstaktik«. Die Verschiebung des Prozesstermins hatte sich da bereits abgezeichnet. Entmutigen lassen sich die Kläger davon jedoch nicht. »Deutschland versucht wegzulaufen, aber es kann sich nicht verstecken«, sagte der Paramount-Chief der Herero, Vekuii Rukoro, dem Blatt.

Die Bundesregierung verweist derweil auf ihre Verhandlungen mit der namibischen Regierung. Doch auch die stocken. Die Gespräche sollten nach dem ursprünglichen Zeitplan bereits Ende 2016 abgeschlossen sein. Ende vergangenen Monats erklärte die Vertretung der Bundesrepublik in Windhoek in einer auf englisch verfassten Stellungnahme, in der die Massenmorde als »Ereignisse« (Events) bezeichnet wurden, dass Botschafter Christian Matthias Schlaga der namibischen Seite am 27. Juni ein »deutsches Positionspapier« übergeben habe. Darin nehme Berlin zu einem Schreiben Windhoeks aus dem Juli 2016 Stellung. Über den genauen Inhalt schwieg sich die Botschaft aus, behauptete aber: »Die Entwicklung zeigt, dass die Verhandlungen zwischen Namibia und Deutschland auf einem guten Weg sind und zu gegebener Zeit mit dem nächsten Treffen der Sondergesandten beider Länder fortgesetzt werden können.« Einen Termin gibt es freilich noch nicht.