Attacke vorerst gescheitert

Der EuGH hat entschieden: Die Aufsichtsratswahl bei Tui ist EU-rechtskonform (Tui-Konzernsitz in Hannover) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa-Bildfunk

Konrad Erzberger ist stolzer Besitzer von TUI-Aktien. Als solcher machte er sich Sorgen um die Diskriminierung der Mitarbeiter bei TUI. Man ahnt, dass es einen Pferdefuß hat, wenn sich ein Aktionär um Beschäftigtenrechte sorgt. In diesem Fall wollte der Aktionär über die Gewährleistung der sogenannten Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU die Unternehmensmitbestimmung kippen und klagte deshalb vor dem Kammergericht Berlin. Nach dem Mitbestimmungsgesetz wählen die Beschäftigten von Konzernen mit mehr als 2.000 Mitarbeitern Vertreter in den Aufsichtsrat des Unternehmens. Die Arbeiter von TUI würden diskriminiert, argumentierte Erzberger, weil die ausländischen Beschäftigten kein Wahlrecht hätten. Zweitens könnten deutsche Beschäftigte so davon abgehalten werden, bei einem TUI-Tochterunternehmen im Ausland zu arbeiten, denn damit verlören sie ihr Wahlrecht. Die Unternehmensmitbestimmung verstoße deshalb gegen den EU-Vertrag, der die »Freizügigkeit der Arbeitnehmer« gewährleistet.

Absurderweise folgten die deutschen Richter am Berliner Kammergericht der abstrusen Argumentation des Klägers, die schon deshalb abwegig ist, weil er selbst nicht bei TUI beschäftigt ist. Als nun vergangene Woche auf EU-Ebene verhandelt wurde, bekam der Kläger eine Abfuhr, die sich gewaschen hat. Schon die EU-Kommission, die um eine Stellungnahme gebeten wurde, meinte im Vorfeld: »Arbeitnehmermitbestimmung ist ein wichtiges politisches Ziel. Jede daraus möglicherweise resultierende Beschränkung der Freizügigkeit von Arbeitnehmern kann durch die Notwendigkeit gerechtfertigt werden, das System der Mitbestimmung und dessen soziale Ziele zu schützen.« Bevor der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschied, erklärte der Generalanwalt seine Rechtsauffassung. Sie war eindeutig: Wer nicht von seinem Recht auf Freizügigkeit Gebrauch mache, könne nicht diskriminiert werden. Und wer von dem einen in das andere EU-Land wechsele, habe keinen Anspruch, seinen Status aus dem Ausgangsland mitzunehmen. Es gelte schlicht das jeweils nationale Arbeitsrecht. Der EuGH sah das in seinem Urteil, das letzte Woche verkündet wurde, ganz genauso: Das Unionsrecht hindere einen Mitgliedsstaat nicht daran, die Mitbestimmungsorgane in einem Unternehmen so zu gestalten, dass nur die inländischen Beschäftigten wahlberechtigt sind. (EuGH C-566/15, Rn.37)

Das ist hochnotpeinlich für die Berliner Richter, die zwar nicht richtig nachgedacht haben, allerdings ein – offenbar eher diffuses − Gefühl dafür hatten, dass das Europarecht und der EuGH an sich für neoliberale Bubenstücke zu haben sind. Man kann es ja einfach mal versuchen, auf diesem Weg die deutsche Mitbestimmung zu kippen. Was sie nicht bedacht hatten: Kommission und EuGH haben offenbar ein Gespür dafür entwickelt, dass sie den Bogen überspannt haben und ein Tropfen das Fass zum Überlaufen bringen könnte, so dass die ganze EU auseinanderfliegt. Deshalb legte die Kommission 20 Grundsätze für eine »Europäische Säule sozialer Rechte« vor, die zwar im Nebulösen bleiben, aber Brüssel offenbar geeignet erscheinen, das soziale Image der EU aufzupolieren. Der EuGH hat auch erkannt, was die Stunde geschlagen hat. Damit ist aber die Gefahr für die Mitbestimmung nicht gebannt.

Deutsche Juristen bereiten den Boden für einen Wechsel der »herrschenden Meinung« vor, indem sie die Kapitalverkehrsfreiheit so interpretieren, dass sie nicht mit der deutschen Mitbestimmung kompatibel ist. Und in der Tat liefert die Rechtsprechung des EuGH dazu ausreichend Material. So meinte der EuGH, dass nationale Regelungen als Beschränkungen der Kapitalverkehrsfreiheit anzusehen seien, wenn sie geeignet sind, Investoren anderer Mitgliedstaaten davon abzuhalten, in Unternehmen zu investieren. Mit dieser Begründung erklärte der EuGH das VW-Modell, mit seiner Sperrminorität für die öffentliche Hand, für europarechtswidrig. Der Kläger im aktuellen Fall, Erzberger, und das Berliner Kammergericht haben sich offenbar nicht getraut, den wirklichen Konflikt, den zwischen Arbeit und Kapital, in ihre Begründung aufzunehmen. Stattdessen wählten sie die Camouflage und wollten die Mitbestimmung unter Berufung auf die Freiheit der Beschäftigten schleifen. Das ist misslungen, aber die wirkliche Nagelprobe steht noch aus.