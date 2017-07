Textilbündnis vor dem Ende

Freiwillige Selbstverpflichtungen bringen ihnen wenig: Textilarbeiterinnen in einer Fabrik in Bangladesch Foto: Andrew Biraj/REUTERS

Erst vergangene Woche vereinbarten der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und das Bundesentwicklungsministerium eine »strategische Partnerschaft« zum Schutz von Beschäftigtenrechten und zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in sogenannten Entwicklungsländern. Konkret vereinbarten beide Seiten, Gewerkschaften in solchen Staaten durch Personalentsendungen zu unterstützen. Dabei möchte man sich auf Bangladesch, Kambodscha, Myanmar und Pakistan konzentrieren. All diese Länder verfügen über eine große und aufgrund miserabler Arbeitsbedingungen in Verruf geratene Textilindustrie. Etliche Handelsketten wie H & M, Zara oder Aldi lassen dort Kleidung herstellen. Wie der DGB vergangenen Mittwoch mitteilte, sollen »die Anliegen der dortigen Gewerkschaften zunehmend in die deutsche Entwicklungszusammenarbeit eingebunden werden.« Darüber hinaus sei vorgesehen, dass das hiesige Ministerium die Förderung der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit fortführe. Ob dies nur gut klingende Ankündigungen sind oder ob tatsächlich eine Partnerschaft entsteht, die für die Gewerkschaften und die Beschäftigten in Asien von Nutzen sein wird, muss sich erst noch zeigen.

Ein weiteres Bündnis, das die Lage der Textilarbeiterinnen in Asien nach eigener Aussage verbessern wollte, droht endgültig zu scheitern. Wie die Süddeutsche Zeitung am Montag unter Berufung auf Mitglieder berichtete, wollen weitere Unternehmen das sogenannte Textilbündnis verlassen.

Auch in Reaktion auf den Einsturz des Rana-Plaza-Fabrikkomplexes in Bangladesch im Jahr 2013, bei dem über 1.100 Beschäftigte, insbesondere Frauen, getötet und mehr als 2.400 weitere verletzt worden waren, hatte das Entwicklungsministerium 2014 ein »Bündnis für nachhaltige Textilien« ins Leben gerufen. Daran beteiligten sich Konzerne wie Adidas, H & M und Kik sowie Hilfsorganisationen. Ebenfalls im Bündnis vertreten ist die Industriegewerkschaft Metall. In diesem Rahmen sicherten die Unternehmen, die allesamt in den asiatischen Textilfabriken produzieren lassen, zu, sich für bessere Arbeitsbedingungen bei ihren Zulieferern einzusetzen. Diese »Selbstverpflichtung« ist allerdings freiwillig. Jedes Unternehmen konnte festlegen, welche Regelungen vorgesehen würden. Darüber hinaus sollten die Konzerne ihre Ziele in Maßnahmenplänen festhalten und dann auch veröffentlichen. War auch dies bisher freiwillig, so soll es ab kommendem Jahr zur Pflicht gemacht werden.

Dieser kleine Schritt, weg von der reinen Freiwilligkeit, geht so manchem Unternehmen offenbar schon zu weit: Wie die SZ außerdem berichtete, traten bereits zur Jahreswende mehr als 30 Firmen – darunter Real und Trigema – aus dem Bündnis aus. Weitere könnten folgen. Zudem seien einige Maßnahmenpläne so mangelhaft, dass über Sanktionen diskutiert werden müsse, so das Blatt unter Berufung auf Teilnehmer.

Wenn die Konzerne tatsächlich öffentlich darüber Rechenschaft ablegen sollen, was sie angeblich konkret zur Verbesserung von Arbeitsbedingungen und Beschäftigtenrechten in den asiatischen Zulieferbetrieben unternehmen, hört der Spaß offensichtlich auf. Nach nur drei Jahren könnte das »Textilbündnis«, der bisher lediglich 50 Prozent der deutschen Textilbranche abdeckt, somit schon wieder am Ende sein.