»Alarmistische Debatte«

Die Verzweiflung muss groß sein: SPD-Kanzlerkandidat Schulz fordert faktisch wie die CSU eine Obergrenze bei der Aufnahme von Flüchtlingen und redet eine neue Krise herbei Foto: Maurizio Gambarini/dpa-Bildfunk

Es ist Wahlkampf in Deutschland. Folgerichtig fischt SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz am rechten Rand. Am Sonntag warnte er vor einer neuen »Flüchtlingskrise« und stellte klar, jetzt seien andere in der EU an der Reihe, was die Aufnahme von Menschen aus Kriegs- und Krisengebieten betrifft (siehe jW vom Montag). Frei nach dem Motto »Das Boot ist voll«, unter dem 1993 mit Unterstützung seiner Partei das Grundrecht auf Asyl geschleift wurde. Deutschland könne, sagte Schulz, nicht mehr als 200.000 Geflüchtete pro Jahr aufnehmen – und forderte damit faktisch das gleiche wie CSU-Chef Horst Seehofer, der seit langem eine entsprechende »Obergrenze« verlangt. Entsprechend pikiert reagierten die Christsozialen. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer sagte der Passauer Neuen Presse (Montagausgabe), die SPD habe im Bundestag mehr Abschiebungen, die Deklarierung weiterer Länder als sichere Herkunftsstaaten, Grenzkontrollen und Transitzonen »vehement blockiert«.

Günter Krings, CDU-Staatssekretär im Bundesinnenministerium, verwahrte sich unterdessen gegen den Vorwurf von Schulz, die CDU drücke sich im Wahlkampf vor dem Flüchtlingsthema. Seine Partei werde klar die Unterschiede zwischen der eigenen und einer »linken Flüchtlingspolitik herausstellen, etwa wenn es um strenge Integrationsregeln und konsequente Rückführungen geht«, kündigte er im Interview mit der Rheinischen Post (Montagausgabe) an.

Pro Asyl warnte hingegen vor einer »alarmistischen Debatte« über die vermeintliche Flüchtlingskrise. Es gebe vielmehr »eine Krise des Flüchtlingsschutzes und ein unerträgliches Massensterben im Mittelmeer«, sagte Karl Kopp, Europareferent der Organisation am Montag in Frankfurt am Main. Allein seit Jahresbeginn seien mindestens 2.365 Menschen auf dem Weg nach Europa gestorben. Ohne das Engagement privater Rettungsorganisationen wären es noch viel mehr, betonte Kopp. Statt diesen Initiativen Unterstützung zu geben, würden sie nicht nur von Neonazis, sondern auch von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) attackiert und kriminalisiert. Pro Asyl erinnerte die große Koalition daran, dass sich die Bundesregierung vor zwei Jahren verpflichtet hatte, bis zum September 2017 rund 27.500 Schutzsuchende aus Italien und Griechenland aufzunehmen. Bis zum 19. Juli 2017 seien aber lediglich 3.000 Geflüchtete aus Italien und 3.700 aus Griechenland aufgenommen worden.