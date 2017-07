Aufgebracht

Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte hat am Montag in der Hauptstadt Manila eine Rede zur Lage der Nation gehalten. Darin verteidigte der Staats- und Regierungschef seine Antidrogenkampagne, die nach Schätzungen bislang mehr als 7.000 Menschenleben gekostet hat, sowie das am vergangenen Samstag offiziell verlängerte Kriegsrecht zur Bekämpfung islamistischer Milizen. Während der Rede demonstrierten in Manila Zehntausende Bürger gegen Dutertes Politik (Foto). (dpa/jW)