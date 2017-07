»Mittendrin lagen die verdutzten Obdachlosen«

Obdachlose vor einem Hauseingang in Hamburg (8. Dezember 2016) Foto: Wiebke Dördrechter/dpal/dpa-Bildfunk

Sie haben in einem Interview mit junge Welt am 27. Juni davor gewarnt, dass die Obdachlosen in der Hamburger Innenstadt während des G-20-Gipfels »zwischen die Fronten« geraten könnten. Hat sich das bewahrheitet?

Leider ja. Betroffen waren einige hundert Obdachlose, vor allem die, die ihre Übernachtungsplätze an den Demonstrationsrouten haben, also an der Reeperbahn, an der parallel verlaufenden Simon-von-Utrecht-Straße und an der Helgoländer Allee, die die Reeperbahn mit den Landungsbrücken verbindet. Am Freitag morgen, dem ersten Tag des Gipfels, gerieten acht Obdachlose zwischen die Fronten, die unter der Kersten-Miles-Brücke an der Helgoländer Allee lagern. Das ist eine seit Jahren beliebte Platte, also ein Übernachtungsplatz für Obdachlose.

Was war da los?

Polizei versperrte Demonstranten den Weg, Wasserwerfer wurden eingesetzt, Pfefferspray versprüht, die Gipfelgegner zündeten Böller und Bengalos – und mittendrin lagen die Obdachlosen verdutzt in ihren Schlafsäcken. Sie sind von niemandem vorgewarnt worden, was da gleich über sie hereinbrechen würde.

Schon am Vorabend war die Demonstration unter dem Motto »Welcome to Hell« unter der Kersten-Miles-Brücke durchgezogen. Hatte es da Probleme gegeben?

Nein, das war friedlich verlaufen. Da hatte es Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten schon etwa einen Kilometer Luftlinie entfernt am Fischmarkt und auf der Hafenstraße gegeben.

Wie belastend war das Ereignis am Freitag für die Betroffenen?

Wissen Sie, wenn Sie einen Obdachlosen fragen, wird er abwinken, dass das alles nicht so schlimm war, auch wenn er tatsächlich vor Panik geschrien hat. Die wollen sich keine Blöße geben, als Weichlinge dastehen.

Sie hatten auch gewarnt, dass besonders für psychisch kranke Obdachlose der Gipfel eine Belastung sein könnte.

Das war er auch sicherlich. Einen Vorfall habe ich an der Mönckebergstraße miterlebt. Fünf Polizisten hielten einen Mann fest, der versuchte, sich zu wehren. Der Mann verhielt sich sehr auffällig. Immer wieder sprach er eine Polizistin an, die Ohrringe trug, sie sei keine echte Polizistin, und wenn er könnte, würde er sie angreifen. Er wurde in Handfesseln gelegt, eine Alternative gab es da wohl nicht.

Selbst für psychisch gesunde Menschen, die sich in Hamburgs Innenstadt aufhielten, war der Gipfel äußerst belastend. Immer wieder war das Martinshorn zu hören, überall sah man die Polizei und ständig knatterten die Hubschrauber – das machte die Menschen mürbe.

Eben. Da kann man sich vorstellen, wie das für Obdachlose ist, die ohnehin einen schwierigen und belasteten Alltag haben. Und die konnten sich halt nicht mal eben in die eigenen Wände zurückziehen, die Fenster zumachen, Kopfhörer aufsetzen und Musik hören.

Wo sehen Sie die Verantwortung für die Probleme?

Nicht bei der Polizei, ich sehe sie bei Bezirken und Senat. Hinz & Kunzt und sämtliche Wohlfahrtsverbände der Stadt haben bereits vor Wochen gefordert, dass die Stadt Ausweichquartiere für die Obdachlosen aus der Innenstadt bereitstellt. Hinz & Kunzt hat einen offenen Brief an den Ersten Bürgermeister Olaf Scholz, Innensenator Andy Grote und So­zialsenatorin Melanie Leonhard, alle von der SPD, geschrieben. Unsere Argumente wurden vom Tisch gewischt. Statt dessen gab es nur Statements, niemand würde vertrieben, und schlimmstenfalls müsste Obdachlose mal kurz die Straßenseite wechseln. Für diese Haltung fehlt mir jedes Verständnis, das will mir einfach nicht in den Kopf. Die Stadt hätte frühzeitig Ausweichquartiere organisieren und das in der Szene kommunizieren müssen, dann wäre es zu den Problem gar nicht erst gekommen.

Für die Obdachlosen, die in sicherheitsrelevanten Bereichen ihre Übernachtungsplätze haben, wurden Ausweichquartiere organisiert. Alle übrigen wurden ans Pik As verwiesen, Hamburgs älteste Übernachtungsstätte in der Neustadt.

Das war keine wirkliche Alternative. Das Pik As ist bei den Obdachlosen äußerst unbeliebt und hätte ohnehin nicht genug Plätze gehabt.