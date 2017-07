Provozierter Streik

Für höhere Löhne und gegen Arbeitszeitverlängerung im Ausstand: Streikende Busfahrer am Dienstag in München Foto: Fotios Marantos

Münchens Bus-, Tram- und U-Bahnfahrer sind sauer. Dies dürfte nicht zuletzt am provokanten Auftreten der Unternehmensseite im Tarifkonflikt bei der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) liegen: Auf die Forderung der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) nach 120 Euro mehr Lohn im Monat hatte die MVG beim zweiten Verhandlungstermin mit einer Gegenforderung geantwortet: Verlängerung der Arbeitszeit in Richtung 40 Stunden. Offensichtlich frei nach dem Motto: Ihr wollt mehr Geld? Dann arbeitet doch einfach länger! Bisher beträgt die tarifvertragliche Wochenarbeitszeit bei dem Nahverkehrsunternehmen 38,5 Stunden.

Das wollten sich die Beschäftigten und Verdi so nicht bieten lassen. »Die Beschäftigten der MVG brauchen mehr Geld und nicht eine längere Arbeitszeit. Die Belastung hat im Nahverkehr in den letzten Jahren immer mehr zugenommen. Wir brauchen qualifizierte und gesunde Beschäftigte, die von ihrem Einkommen in München leben können«, kommentierte der zuständige Gewerkschaftssekretär Franz Schütz das Verhalten der MVG. Deshalb kam es am Dienstag zum ersten Arbeitskampf in der Geschichte der Münchner Verkehrsgesellschaft. Verdi rief die bei der MVG angestellten Busfahrer zum Warnstreik auf. Die Gewerkschaft wolle »mit einem Signalstreik im Busbereich dem Arbeitgeber ein klares Signal für eine deutliche Lohnerhöhung und gegen die Erhöhung der Arbeitszeit geben«, erklärte Verdi im Vorfeld in einer Mitteilung. Wie die Süddeutsche Zeitung am Mittwoch berichtete, blieben rund 120 und somit etwa ein Fünftel der Busse in den Depots. Laut dem Blatt beteiligten sich insgesamt rund 140 Fahrer am Ausstand. Die Streikbeteiligung bezeichnete Schütz als »sehr gut«. Gegenüber der SZ sprach er davon, dass über 90 Prozent der Aufgerufenen auch gestreikt hätten. Um die Fahrgäste vorerst zu schonen, hatte Verdi den Streik auf den Busbereich beschränkt und die sogenannten Alt-Fahrer, die nach wie vor bei der Stadtwerke-Muttergesellschaft angestellt sind, sowie die Beschäftigten der 13 Partnerunternehmen der MVG nicht dazu aufgefordert, die Arbeit niederzulegen.

Währenddessen geht die Tarifauseinandersetzung bei der MVG weiter. Wie Schütz am Donnerstag gegenüber junge Welt erklärte, habe man auch in der dritten Verhandlungsrunde am Mittwoch kein Ergebnis erzielen können. Zwar liege nun eine Art Angebot von Seiten der MVG vor, dieses müsse man aber erst auswerten. Ob es in den nächsten Tagen zu erweiterten Arbeitsniederlegungen im öffentlichen Nahverkehr der bayrischen Landeshauptstadt kommen werde, ließ Schütz erst einmal offen.

Verdi fordert für die Beschäftigten bei der MVG, neben der Anhebung der Löhne um 120 Euro, eine weitere Erhöhung um fünf Prozent nach zwölf Monaten, mehr Urlaub und eine weitere Entgeltstufe. Trotz der hohen Lebenshaltungskosten in München erhalten die bei der MVG beschäftigten Bus-, Tram- und U-Bahnfahrer nur einen Grundlohn von 2.280 Euro brutto im Monat. Hinzu kommen Schichtzulagen sowie Zuschläge für Nacht-, Wochenend- und Feiertagsarbeit. Mit einer derartigen Entlohnung werde die verantwortungsvolle und stressige, in einem Ballungsraum geleistete Arbeit der Kolleginnen und Kollegen nicht angemessen anerkannt. Darüber hinaus seien die Entgelte nicht an die hohen Lebenshaltungskosten in der teuren Stadt angepasst, kritisierte Schütz.

Bei der MVG handelt es sich um ein seit dem Jahr 2002 ausgelagertes 100prozentiges Tochterunternehmen der Stadtwerke München. Bus-, Tram- und U-Bahnverkehr werden im Auftrag der MVG von den Stadtwerken, der Busverkehr teilweise auch von privaten Kooperationspartnern erbracht. Verdi ist im Münchner Nahverkehr mit einer zerstückelten Tariflandschaft konfrontiert. Wie Schütz gegenüber junge Welt erläuterte, gibt es im Busbereich in München drei unterschiedliche Tarifverträge, die jeweils verschiedene Beschäftigtengruppen umfassen. Während für die MVG-Busfahrer der entsprechende Haustarifvertrag gelte, greife bei den sogenannten Alt-Fahrern, die noch direkt bei den Stadtwerken angestellt sind, der Tarifvertrag Nahverkehr (TVN). Hinzu kämen dann noch die Mitarbeiter der privaten Partnerunternehmen der MVG, für die wiederum ein eigener Tarifvertrag gelte. Die Tram- und U-Bahnfahrer sind hingegen laut Schütz alle bei der Stadtwerke-Muttergesellschaft unter Vertrag.