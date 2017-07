Nachschlag: Wenn’s gut werden muss

Drohen ähnliche Katastrophen wie in London auch in Deutschland? Ruine des Grenfell Towers Foto: Stefan Wermuth/REUTERS

Am 14. Juni 2017 brannte in London der Grenfell Tower. Mindestens 80 Menschen starben. Das Feuer, ursprünglich hervorgerufen durch eine defekte Gefrierkombination, breitete sich über die Dämmung des Hauses rasend schnell bis in die oberen Stockwerke aus. Der »Brandbeschleuniger« trägt den Namen Polystyrol oder auch Styropor und ist als Dämmaterial deutlich billiger als Mineralwolle. Die Redaktion des »Umschau«-Magazins vom MDR hat nachgefragt, wie verbreitet Polystyrol bzw. Styropor in Deutschland ist. Ergebnis: 800 Millionen Quadratmeter dieses Materials seien hierzulande an Fassaden verbaut. Die »Umschau«-Autoren veranlassten einen Brandtest im Labor: Die Styropor-Platten fingen schnell Feuer, die aus Mineralwolle so gut wie gar nicht. Ein Brandexperte bestätigte die potentielle Gefahr, die von der Billigdämmung ausgeht. Weiterhin verkauft wird das Zeug trotzdem, so der Bericht: Für fünf bis sechs Euro pro Quadratmeter gibt’s die Platten im Baumarkt. Wenn’s gut werden muss. (mis)