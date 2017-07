Mantel der Demokratie

Zu jW vom 18. Juli: »Stunde der Scharfmacher«

(…) Wenn unsere Welt sich so weiterentwickelt, wie es derzeit aussieht, nämlich zu totalitären Polizeistaaten, gedeckt im Mantel der Demokratie, dann sind die, die bei G 20 in Hamburg protestiert haben, diejenigen, die versucht haben, sich dagegen zu wehren, und somit auch meine Heldinnen und Helden. (…)

Marie Fuchs, Berlin

Krachende Niederlage

Zu jW vom 15./16. Juli: »Kein ­Hafengeburtstag«

(…) Der Hamburger Senat und Bürgermeister Olaf Scholz haben eine krachende Niederlage erlitten. Trotz eines medialen Trommelfeuers von drohenden Gewaltexzessen, Angstmache und Einschüchterung haben sich Zehntausende nicht abhalten lassen und sind gegen den G-20-Gipfel auf die Straße gegangen. Trotz Androhung eines harten und kompromisslosen Polizeieinsatzes haben sich Zehntausende nicht einschüchtern lassen und eine machtvolle Demonstration zustande gebracht. Trotz einer martialischen Drohkulisse mit über 20.000 Polizisten aus dem ganzen Bundesgebiet und der Quasiausrufung des Ausnahmezustandes haben sich Zehntausende nicht davon abhalten lassen, ihren Protest in vielfältigen Formen auf die Straße zu bringen. Trotz ideologischer Irritations- und Spaltungsversuche der G-20-Gegner haben Zehntausende ihre Forderungen entschlossen und solidarisch vorgetragen. Und trotz des Versprechens von Scholz und Co, der Gipfel werde nicht problematischer als der Hafengeburtstag verlaufen, konnten 22.000 Polizisten nicht verhindern, dass es zu bürgerkriegsähnlichen Straßenkämpfen kam.

Fazit: Das staatlich geplante und von linientreuen Medien umgesetzte Konzept der Spaltung, Einschüchterung und Demobilisierung der Protestbewegung ist grandios gescheitert. Diese Niederlage ist so umfassend und tiefgreifend, weil der massive und solidarische Protest nicht geschwächt werden konnte, sondern offenbar das Gegenteil, eine zusätzliche Mobilisierung, erreicht wurde.

Eine spezifische Qualität dieser schweren Schlappe besteht dabei in der offensichtlichen Machtlosigkeit der staatlichen Gewaltorgane. Ein paar hundert Aktivisten tanzten 22.000 Polizisten auf der Nase herum und erzeugten ein tagelanges Chaos, dem der Staat zumindest temporär nicht Herr werden konnte. Vor den Augen einer sensationslüsternen, medialen Öffentlichkeit, die minutiös das Versagen der Polizei protokollierte, versank das staatliche Gewaltmonopol in den Steinen und Scherben von Altona und Schanzenviertel. Dabei hatte man doch noch im Vorfeld 32 Journalisten die Akkreditierung für den G-20-Gipfel versagt, in der Hoffnung, kritische Berichterstattung so klein wie möglich zu halten. (…)

Nachdem also die Hamburger Bevölkerung während des G-20-Gipfels schon mal einen Vorgeschmack davon bekam, was ein Polizeistaat so alles (sein) kann, werden seine Methoden nun in juristischer Form fortgesetzt. Die Begleitmusik zu diesem schrägen Konzert ist eine beispiellose Hass- und Hetzkampagne gegen alles, was sich nicht blindlings auf die Seite von Polizei und Staat schlägt. Der Hamburger Senat hatte sich und den Bürgern Kontrolle versprochen. Das ist gründlich in die Hose gegangen. Die Reaktion darauf ist der erweiterte Kontrollverlust, indem Wut und Hass in Politik und Medien regieren und das wahre Gesicht der Politik zum Vorschein kommt. Verteidigung eines kapitalistischen Systems der G-20-Staaten, das zum ausschließlichen Zwecke der Profitmaximierung Demokratie missbraucht und außer Kraft setzt und Mensch und Erde ausbeutet. (…)

Rainer Müller-Broders, per E-Mail

Chemiker Wilhelm Büchner

Zu jW vom 12. Juli: »Schönste Stellungen«

Es ist erfreulich, dass der Faustballsport, den ich selbst in den 50er Jahren betrieben habe, in einem längeren Artikel gewürdigt wird – ebenso wie das Zentrum dieser Sportart in Deutschland, der TSV Pfungstadt.

Es ist dabei auch angemessen, ein paar Hinweise zu Pfungstadt mitzuteilen, z. B. einige »der großen Söhne und Töchter« dieser kleinen Stadt bei Darmstadt. In diesem Zusammenhang hätte allerdings auch der für die Stadt m. E. wohl bedeutendste Bürger genannt werden müssen, der Chemiker und Fabrikant Wilhelm Büchner: Er starb 1892 in Pfungstadt, wo er schon in frühen Jahren eine Produktionsstätte fand, in der das von ihm mitentwickelte synthetische Ultramarinblau in einfacher Weise hergestellt wurde, was ihm selbst und der Stadt Wohlstand bescherte. Bemerkenswert zu Wilhelm Büchner und jeder Erinnerung würdig ist genauso, dass er, der jüngere Bruder des früh verstorbenen Revolutionsdichters Georg Büchner (»Friede den Hütten, Krieg den Palästen«), seinem verfolgten Bruder half, den Nachstellungen des autoritären Regimes in Darmstadt zu entkommen. Später war Wilhelm Büchner in der liberalen Freiheitspartei im Reichstag tätig, wo er z. B. 1878 gegen die Sozialistengesetze stimmte.

Hartwig Hohnsbein, Göttingen

Bessere Energieeffizienz

Zu jW vom 11. Juli: »Straße schlägt Schiene«

(…) Die ökologischen Vorteile der Schiene gegenüber der Straße und der Luftfahrt sind seit langer Zeit bekannt: bessere Energieeffizienz, dadurch weniger Energieverschwendung und Emissionen, bessere Eignung für elektrischen Betrieb, aber auch geringerer spezifischer Flächenverbrauch. Das gilt für den Personen- und den Güterverkehr gleichermaßen. Dass in einer regionalen Kreislaufwirtschaft vor allem im Güterverkehr auch das Gesamtvolumen reduziert werden kann und muss – meine Äpfel brauchen weder aus Kanada noch aus Brasilien oder Neuseeland zu kommen –, ist kein Widerspruch, sondern eine Ergänzung. (…)

Bernhard May, Solingen