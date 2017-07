Liebe auf italienisch

Autotune ist durch, durch, durch: Johnny Blake (links) Foto: Britta Pedersen/dpa

»Simplen, puren Emotionen« hätten sie ihr neues Album gewidmet, Emotionen wie »Liebe, Verlangen, Lust und Unschuld«. Wären wir kleinlich, könnten wir jetzt einwenden, dass es sich bei Unschuld durchaus um etwas anderes als eine Emotion handelt, und dass Liebe, Lust und Verlangen recht nahe beieinander liegen, aber gut.

Der Titel des sechsten Albums der ehemals superhippen Band Phoenix, »Ti Amo«, passt dazu jedenfalls wie die Faust aufs Auge. Und was macht die Musik, an der das zum Extremperfektionismus neigende französische Quartett seit 2014 gesessen hat? Sagen wir, sie perlt wie guter Schaumwein aus der Region Franciacorta, kurvt und groovt herum wie eine sommerrote Vespa auf herrlichen Höhenwegen rund um den Gardasee.

Kein Wunder, ist die Platte nicht zuletzt eine Ode an Bella Italia. Nach dem brachial ungelenken synthetischen Maximum »Bankrupt« von 2013 haben sich die vier dieses Mal auf eher niedlich-seichte Synthiepopsongs kapriziert, die »Tuttifrutti« oder »Fior Di Latte« heißen und bisweilen an glitzernden Discopop erinnern, wie ihn etwa die Pet Shop Boys machen, wenn sie gerade keine Ballermann-Phase haben. Wirklich umhauen tut einen das alles natürlich nicht, zumal elegante bzw. hymnisch-wuchtige Hits, wie es sie noch auf »It’s Never Been Like That« von 2006 und »Wolfgang Amadeus Phoenix« von 2009 gab, auf dem neuen Album partout nicht zu finden sind. Da fragt einer sich dann doch: Verlernt man so was?

Dass nun auch Phoenix-Sänger (und Ehemann von Regisseurin Sofia Coppola) Thomas Mars seine hellweiche, diskret mit einigem Understatement liebende, seufzende, klagende Stimme mithilfe der Autotune-Software metallische Bläschen schlagen lässt, ist zwar schade, aber symptomatisch für eine Band, die es auf eine Schippe Aufmerksamkeit mehr immer schon angelegt hatte.

Und hier ist noch so eine Band, die es nicht lassen kann: Zoot Woman sind nämlich auch zurück, mit ihrem fünften Album, das interessanterweise »Absence« heißt. Denn: Hat jemand darauf gewartet? Ach wo. Hatte man auch 2014 schon nicht, als Stuart Price, Johnny und Adam Blake »Star Climbing« veröffentlichten. Von Nachteil muss so was nicht zwingend sein, sofern die Musik an sich Sinn und Spaß macht und man als Musiker ein einigermaßen dickes Fell hat und sich nicht nach Aufmerksamkeit und Liebe verzehrt.

Bei diesem britischen Trio ist das wahrscheinlich so. Wie sonst sollte man erklären, dass sie seit ihrem vor sechzehn Jahren erschienenen Debüt »Living in a Magazine« und dem Nachfolger »Zoot Woman« von 2003 so wenig an ihrer Sound- bzw. ehemaligen Erfolgsformel geändert haben? Doof sind sie ja nicht, eher stur. Damals klang ihr so typischer, möglicherweise sogar stilprägender Synthiedancepop süffig und sexy, vor allem hip wie sonst was, wie übrigens auch Hot Chip und Phoenix einmal aufregend frisch geklungen haben, bis sie den immer schneller davonrasenden Zug namens »Gegenwart« verpassten. Verbissen hinterhergehechelt sind ihm Phoenix auf »Bankrupt«, »Ti Amo« wirkt dagegen meistenteils modisch-zeitlos wie ein gut geschnittenes Hemd.

Das Falsett von Zoot-Woman-Sänger Johnny Blake jedenfalls sorgte um die Jahrtausendwende für Schmelz und Sehnsucht, während der von seinem Star liebevoll »Thin White Duke« genannte Madonna-Produzent (»Confessions on a Dance Floor«) Stuart Price und Johnnys Bruder Adam leicht angerockte eletroeske House-Discosounds mit schlankem Wumms produzierten. Ja, das hatte was. Die alten Sachen von Zoot Woman sind gut gealtert oder schlecht, die neuen erinnern als warmkalte Analog-Synthie-Maschinen-Songs mal an Kraftwerk, mal an Balearen-Disco, verfügen aber auch über griffige Gitarrenriffs, über die sich der hooklineverliebte Housepop in den guten alten Soft Rock transformiert.

Selbstverständlich versaut sich auch Johnny Blake sein schönes 80er-Sonnenbrillen-Koks-Falsett durch den Autotune-Einsatz, und der ist nur noch durch, durch, durch. Glücklicherweise ist sowohl Thomas Mars’ als auch Johnny Blakes Umgang mit Autotune einigermaßen zurückhaltend. Schlimm ist’s trotzdem. Schließlich beraubt die Stimmenmodulationssoftware noch die stärkste, eigenwilligste Stimme ihrer Wärme, Tiefe, Seele. Im Grunde krallt sie sich nahezu alles, was menschlichen Gesang attraktiv macht. Wirklich teuflisch.