Stimme der Besiegten

Es war mal eine jugoslawische Moderne: Sarajevo, Bahnhof, ca. 1960 Foto: Nakladno Izdavacko Poduzece "Duvan" Sarajevo/Wikimedia Commons

»Die Macht ist auf seiten der Sieger, die Vorstellungskraft auf der der Besiegten.«

Miljenko Jergovic gehört zu den aufregendsten zeitgenössischen Schriftstellern, auch wenn lange noch nicht alles von ihm auf Deutsch vorliegt. Sein Mammutwerk, das 2013 mit dem Titel »Rod« (dt. Gattung, Geschlecht, Sippe, auch Familie) auf Kroatisch erschien, liegt nun in deutschen Buchhandlungen aus. Wer andere Werke des Schriftstellers kennt, wird sich über den albernen Titel wundern, denn auch wenn die Auflösung einer Familie beschrieben wird, so geht es doch wie immer bei Jergovic um die Geschichte Jugoslawiens: um dieses multikulturelle Land, das sowohl als Monarchie als auch als sozialistischer Staat gescheitert ist. Aber es geht auch um die gesamte Menschheit und das, was sie eigentlich ausmacht.

Der enzyklopädische Roman beginnt im frühen 20. Jahrhundert. Es ist keiner dieser pittoresken Familienromane, die die ganze Welt auf das Familienleben reduzieren wollen, sondern ein großer Gesellschaftsroman, der genau das Gegenteil unternimmt: Aus jeder Person seiner Geschichte entsteht ein Rhizom an Beziehungen und Geschichten, das vielschichtiger nicht sein könnte. Gleich zu Beginn stellt Jergovic die Familie als eine der größten gegenwärtigen Illusionen vor, um sie über 1.139 Seiten zu dekonstruieren, genau wie den von ihm verachteten Nationalismus, der nicht nur sein Geburtsland zerstört hat.

Der Roman erzählt auch die Geschichte der Eisenbahner, eines Berufstandes, der einmal mit Fortschrittsglauben und Modernität verbunden war. Urgroßvater Karlo Stubler, ein Banater Schwabe, Gewerkschafter und Austromarxist, erweist sich im entscheidenden Moment als Antifaschist, als er seine serbischen Nachbarn vor der faschistischen Ustascha versteckt und deshalb nach dem Krieg nicht wie viele andere Donauschwaben vertrieben wurde. Am Beispiel seines Urgroßvaters und anderer Mitglieder seiner Familie schildert Jergovic eine Identität jenseits von Nationalität, denn ohne Hass, »... spiegeln wir uns zwangsläufig im anderen, und dann wird der andere zwangsläufig Teil unserer Identität«.

In Bosnien wurden die verschiedenen Einwanderergruppen Kupferaschen oder Kofferkinder genannt. Der Banatschwabe Stubler heiratet eine Italienerin, die auch eine halbe Slowenin ist, und so setzt sich der multinationale Reigen bis in den engsten Familienkreis fort, bis zur Musterjugoslawin Javorka, der Mutter des Autors, deren Privatleben ein Desaster ist. Dazwischen liegt der Tod von Javorkas Bruder Mladen, der wegen des Starrsinns und der Angst ihrer Mutter Olga dem deutschen Einberufungsbefehl folgte. Denn seine Mutter sah bei der deutschen Armee bessere Überlebenschancen für ihn, statt wie sein Vater und er es für richtiger zu halten, zu den Partisanen zu gehen. Auch als Mladen in der Ausbildung zum deutschen Soldaten desertieren will, hält ihn seine Mutter davon ab und trägt zum großen Unglück und Zerfall der Familie bei. Mladen wird beim ersten Einsatz erschossen.

Den Unsinn des Nationalismus verdeutlicht Jergovic mit komplexen Charakteren. So schildert er das traurige Schicksal der Donauschwaben, die kollektiv für die Nazibesatzung verantwortlich gemacht und nach einigen Jahren Kasernierung nach Deutschland abgeschoben wurden, während später die ersten jugoslawischen Gastarbeiter, die aus Deutschland zurückkehren im neuen Jugoslawien größte Hochachtung genossen. Für die in Bosnien verbliebenen Donauschwaben des Romans war das Deutschtum nach dem Zweiten Weltkrieg etwas, mit dem sie nichts mehr zu tun haben wollten, da sie die Deutschen als Mörder derjenigen sahen, mit denen sie Jahrzehnte zusammengelebt hatten.

Die kurze Herrschaft des Ustascha-Faschismus wird in seiner ganzen Grausamkeit geschildert, und auch der Kampf der Partisanen im Untergrund. Menschen, die heute niemand mehr erwähnt, verleiht der Roman eine Stimme; eine Stimme, die vom heutigen Nationalismus erstickt wird, wie die des Juden, Partisanen und Eisenbahners Rikard Goldberger. Fast anekdotisch taucht der rechte Staatstheoretiker Carl Schmitt als SS-Oberst in Sarajevo auf und richtet Schaden an. In dieser Zeit der Grausamkeit kommt Javorka 1942 auf die Welt und wird 2012 sterben.

Als leitende Buchhalterin bekleidet sie einen wichtigen Beruf in unterschiedlichen Institutionen. In der Liebe hat sie weniger Glück, mit 28 ist sie zweimal geschieden und hat einen vierjährigen Sohn: Miljenko Jergovic. Auch der liebt sie nicht, genausowenig wie seinen Vater. Jergovic, der größtenteils von seinen Großeltern erzogen wird, betrachtet seine Mutter wie ein Forschungsobjekt unter einer Lupe und beschreibt mit ihr das neue Jugoslawien, das Frauen fast die Emanzipation ermöglichte, auf jeden Fall aber Unabhängigkeit.

Der 1970 bereits in Kroatien beginnende Nationalismus, vollendete sich in den Jugoslawien-Kriegen und war danach Jergović zufolge das Unheil, das 1945 nur vorübergehend gestoppt worden war. Den Zusammenhang zwischen beiden Kriegen stellt dieser intellektuelle Roman her, der sich an den Werken von Marcel Proust, Thomas Mann und Robert Musil messen kann und der ein großes und trauriges Lesevergnügen darstellt.