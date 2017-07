Landraub durch Investitionen

Protest gegen ein Treffen von IWF und Weltbank (Tokio, 10. Oktober 2012) Foto: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Die Organisation FIAN (Food First – Informations- und Aktionsnetzwerk) hat eine neue Studie herausgegeben, in der herausgestellt wird, dass europäische Investitionen Konflikte in Ländern des globalen Südens verursachen. Die Untersuchung kommt zum Ergebnis, dass angekündigte Entwicklungshilfe aus Europa sich oft als Gegenteil dessen herausstellt, was sie vorgibt zu sein: Sie bringe nicht, wie versprochen, wirtschaftlichen Aufschwung in Entwicklungsländer. Statt dessen profitierten von ihr private und staatliche Investoren der nördlichen Industrienationen, so Roman Herre, Agrarreferent von FIAN Deutschland und Mitverfasser der Studie am Mittwoch gegenüber jW. Während die Bevölkerung zunehmend von ihrem Land vertrieben werde und ihr so die Möglichkeit entzogen werde, sich selbst zu ernähren, seien Investoren »ständig auf der Suche nach riesigen Landflächen, um Agrartreibstoffe anzubauen, Nahrungsmittel zu exportieren oder um damit schlicht zu spekulieren«.

Zum Beispiel Kambodscha: Dort seien mehr als 400 Menschen mit Waffengewalt vertrieben worden. Die rasante Expansion der Zuckerindustrie sei dort seit 2006 meist von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen begleitet worden. Der Besitz der Bauern sei zerstört worden; sie hätten den Zugang zu ihrem Land und zum Wasser verloren und seien in Armut gestürzt worden, schilderte Herre. Thailändische Zuckerkonzerne wie Mitr Phol und KSL – an letzterem hielt die Deutsche Bank über ihre Tochter DWS bis 2011 Anteile – hätten sich brutal Flächen gesichert. 2014 habe die Coca-Cola-Company verkündet, dass Mitr Phol einer ihrer Top drei Zuckerzulieferer weltweit sei.

Auch die Finanzbranche habe profitiert. Die EU-Kommission habe aber auf die hiermit verbundenen menschenrechtlichen Probleme bislang kaum angemessene Antworten gefunden. Die EU habe im Gegenteil mit ihrer Handelsregelung »Everything but Arms« (EBA), über die zoll- und kontingentfrei Zucker in die EU importiert werden kann, dazu beigetragen, dass große Konzerne dort investieren konnten. Seit fünf Jahren verweigere sich die Kommission den Forderungen aus dem EU-Parlament, den Zucker aus der Regelung herauszunehmen – was eine Option gewesen wäre, die Landkonflikte für die Bevölkerung dort abzumildern und ihre Vertreibung zu verhindern, sagte Herre.

Die Studie dokumentiere weiterhin Fälle von Landgrabbing in Sambia, Uganda, Kongo und Mosambik. Auch Fallbeispiele in den afrikanischen Ländern zeigen, dass großflächige Agrarinvestitionen menschenrechtlich hochsensibel sind. In vielen Ländern dort seien 70 bis 80 Prozent der Bevölkerung in der kleinbäuerlichen Landwirtschaft tätig. Durch die Flächengier von Agrarinvestoren verlören Millionen von Menschen ihre Existenzgrundlage. Solche Spekulationen liefen zum Teil über die Internationale Finanzkorporation (IFC) der Weltbankgruppe oder den norwegischen staatlichen Entwicklungsfonds Norfund. »Die jüngste Absage von Bundeskanzlerin Merkel an die ›klassische Entwicklungshilfe‹ und die Ankündigung einer verstärkten Zusammenarbeit mit Konzernen und Finanzinvestoren lassen für die Landwirtschaft wenig Gutes erwarten«, heißt es in der Studie.