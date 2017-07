Schluss mit der Kriminalisierung

Ein Bonner Bündnis plant für den 29. Juli eine Demonstration in Düsseldorf und eine Kundgebung in Bonn. Anlass hierfür ist das Agieren von Polizei, Justiz und Bundesregierung während des G-20-Gipfels in Hamburg. In einer Erklärung des Bündnisses vom Mittwoch heißt es:

Beim G-20-Gipfel in Hamburg ist es durchgehend zu schweren Grundrechtsverletzungen gegen Demonstranten, Sanitäter, Rechtsanwälte und Journalisten gekommen. Auch Kollegen der Verdi-Jugend NRW-Süd und weitere Aktivisten aus NRW sind direkt betroffen. Wir bewerten dies als Einschüchterungsversuch.

Trotz der breiten Unterstützung aus der Bevölkerung wurde schon Wochen vor dem G-20-Gipfel versucht, den legitimen Protest zu behindern: Camps wurden verboten, genehmigte Camps trotzdem von der Polizei geräumt. Die »Welcome to Hell«-Demo wurde unter Einsatz von Wasserwerfern, Schlagstöcken und Tränengas aufgelöst, obwohl von ihr keinerlei Eskalation ausgegangen war. Dutzende Demonstranten wurden durch solche Polizeigewalt schwer verletzt. Die Polizei griff sogar gekennzeichnete Anwälte, Sanitäter und Journalisten tätlich an und hinderte Sanitäter an ihrer Arbeit. (…)

Hunderte Demonstranten, darunter auch Bonner Gewerkschafter und andere Aktivisten aus NRW, wurden, einige mit schweren Verletzungen, von der Polizei festgenommen und stundenlang in fensterlose Container gesperrt. Mehrere Aktivisten wurden erst nach mehreren Tagen entlassen, einige sind noch immer hinter Gittern. Rechtsanwälte wurden immer wieder nicht zu ihren Mandanten durchgelassen, ein Anwalt wurde auf dem Gelände der Gefangenensammelstelle von der Polizei angegriffen. Eine Demonstrantin mit Migrationshintergrund bekam vom Richter zu hören, sie habe »ihr Gastrecht missbraucht« – ein eklatanter Verstoß gegen das Recht auf Gleichbehandlung und die Europäische Antidiskriminierungsrichtlinie.

Doch anstatt diese Rechtsbrüche systematisch aufzuklären, werden die Ereignisse in Hamburg von der Bundesregierung genutzt, um die Massenüberwachung auszubauen und massiv demokratische Rechte zu beschneiden. Einige solcher Forderungen sind bereits Realität: Durch die schon im Vorfeld des G-20-Gipfels beschlossenen Gesetzesverschärfungen drohen Aktivisten bei angeblichem »Widerstand« gegen Polizisten bald mindestens drei Monate Haft. Schon ein ängstlich weggezogener Arm reicht oft für diesen Vorwurf. Hier wird die berechtigte Empörung von Millionen über das System der G 20 als »Extremismus« diffamiert und sogar in die Nähe von Terrorismus gerückt.

Auch wenn wir nicht mit allen Dingen, die in Hamburg passiert sind, einverstanden sind, stehen wir hinter allen, die zu Recht gegen die G 20 demonstriert haben. Wir rufen dazu auf, am 29. Juli gemeinsam für die Erhaltung unserer demokratischen Rechte zu demonstrieren.

Beginn der NRW-weiten Demo in Düsseldorf: 29. Juli, 14.30 Uhr, DGB-Haus Düsseldorf (Friedrich-Ebert-Straße 34)

Vorher gemeinsame Kundgebung in Bonn: 12.00 Uhr, Klanggrund (»Bonner Loch«)

Erstunterzeichner des Aufrufs: Alexander Neu MdB, Die Linke KV Bonn, Die Linke KV Rhein-Sieg, Rechtsanwalt Lino Peters, Bonner Jugendbewegung, Verdi-Jugend NRW-Süd, Antikapitalistische Aktion Bonn, Umweltgewerkschaft, Erwerbslosenforum Deutschland