»Jugendlichen wurde immer mehr abverlangt«

Ob sie wohl eine Stelle finden? Berufseinsteiger informieren sich über angebotene Ausbildungsplätze Foto: Hendrik Schmidt / dpa

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, DIHK, hat am Dienstag seine Untersuchung zu unbesetzten Ausbildungsplätzen vorgestellt. Demnach sollen mehr als 15.000 Unternehmen auf von ihnen ausgeschriebene Angebote keine Bewerbung erhalten. Das Papier lässt auch Rückschlüsse auf die Haltung der Betriebe gegenüber den Jugendlichen zu. Wie bewerten Sie die?

Offenbar haben viele Unternehmen mittlerweile verstanden, dass Jugendliche, die sich bei ihnen bewerben, nicht immer über ausreichende Kompetenzen verfügen. Mir scheint, dass inzwischen eine größere Bereitschaft der Betriebe besteht, sich auf die Jugendlichen einzulassen. Doch das gilt keineswegs für alle Firmen. Und wo sich diese Bereitschaft nicht findet, wird jungen Leuten, die eine Ausbildung absolvieren wollen, die Möglichkeit dazu verwehrt.

In einer Mitteilung vom Dienstag sprachen Sie gar von 80.000 Jugendlichen, die ohne Ausbildungsplatz oder Ersatz für ihn geblieben sind. Steht das nicht im Widerspruch dazu, dass die Unternehmen den Mangel an Bewerbern beklagen?

In den vergangenen Jahren konnten sich die Unternehmer die besten Bewerber unter einer Vielzahl von Jugendlichen heraussuchen. Das hat dazu geführt, dass die Betriebe immer mehr von den Jugendlichen gefordert haben. Das ist jetzt anders. Es ist mittlerweile eben nicht mehr so, dass die Zahl der Bewerber so hoch ist. Trotzdem wird mit Begriffen wie »Ausbildungsfähigkeit« hantiert, über die viele junge Menschen angeblich nicht mehr verfügen sollen. Das halte ich für untragbar. Unter den 80.000, die keinen Platz erhalten haben, sind viele, die über einen Schulabschluss verfügen. Wenn sie nicht ausgebildet werden können, dann läuft bei den Unternehmen etwas falsch.

Auf der anderen Seite sollte man sich die Qualität der Ausbildungen genauer anschauen. Wenn etwa vor allem das Gastgewerbe oder das Fleischerhandwerk Probleme haben, Leute zu finden, dann dürfte das mit den Arbeitsbedingungen in diesen Branchen zu tun haben. Die Betriebe müssten sich also fragen: »Wie mache ich mein Angebot so attraktiv, dass Leute zu uns kommen?« Statt dessen müssen Azubis hier Überstunden leisten; teilweise müssen sie auch nach der Berufsschule wieder in den Betrieb. Ihre Rechte werden dabei oft nicht gewahrt. Ihre Position muss gestärkt werden, dafür setzt sich Die Linke ein.

In der Bundesrepublik gibt es mehr als 300 Programme, um Betriebe und Jugendliche während der Ausbildung zu unterstützen. Sind sie wirklich hilfreich?

Nehmen wir das von der Bundesregierung immer wieder gelobte Programm zur Berufseinstiegsbegleitung. Stets kritisierten die Unternehmen, dass Bewerber nicht die für den Beruf nötigen Kompetenzen aus der Schule mitbringen. Mit der Berufseinstiegsbegleitung wird deshalb schon während der Schulzeit der Jugendlichen angesetzt. Etwa anderthalb Jahre, bevor sie eine Ausbildung beginnen, werden sie unterstützt. Nur gibt es ein Problem: Dieses Projekt kann nicht an allen Schulen angeboten werden. Und so ist es mit vielen der Programme: Sie erzielen ihre Wirkung einfach nicht flächendeckend.

Mehr als 50 Angebote stellt allein der Bund bereit, viele weitere die Länder. Es bestehen also Hilfen in einer solchen Menge, dass man den Überblick verliert. Viele von ihnen sind zudem zu bürokratisch ausgestaltet oder beziehen sich nur auf eine sehr eingeschränkte Zielgruppe. Sie müssen auf ihre Wirksamkeit hin geprüft und gegebenenfalls überarbeitet werden.

Werden sie überhaupt von den Unternehmen nachgefragt?

Es gibt viele gute Programme, etwa die assistierte Ausbildung, die von der Bundesagentur für Arbeit angeboten wird. Den jungen Menschen wird im Rahmen des Programms ebenso über die Schulter geschaut wie dem Ausbildungsbetrieb. Doch viele Unternehmen scheuen noch davor zurück, das zu gestatten. In den vergangenen Jahren habe ich mehrfach Gespräche mit den Regionaldirektionen der Bundesagentur für Arbeit geführt. Dabei erfuhr ich, dass es von seiten der Betriebe eine »gewisse Zurückhaltung« gegenüber dem Programm gebe.