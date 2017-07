NAFTA wird neu verhandelt

US-Präsident Donald Trump spielt im Weißen Haus mit einem Baseballschläger »Made in USA« (Washington, 17. Juli) Foto: Carlos Barria/File Photo/Reuters

Die US-Regierung will das Nord­amerikanische »Freihandelsabkommen« (NAFTA) neu verhandeln. Am Montag sandte der Handelsbeauftragte Robert Lighthizer die Pläne an den Kongress. Ziel sei es, das Handelsdefizit der USA durch einen besseren Zugang zu den kanadischen und mexikanischen Märkten zu verringern, erklärte er. Die Importe aus Kanada haben 2016 die Exporte um elf Milliarden Dollar überwogen. 64,3 Milliarden Dollar betrug der Wert der Waren und Dienstleistungen, die Mexiko mehr in die USA exportierte, als es von dort ins Land ließ. Die US-Regierung will unter anderem Antidumpingverfahren gegen Unternehmen aus Kanada und Mexiko erleichtern und Hindernisse für US-Agrarexporte abbauen. In dem Dokument wird auch ein Verbot von Währungsmanipulationen festgelegt. Dies dürfte sich weniger auf Mexiko und Kanada beziehen, da Washington gegen die beiden Staaten keine Vorwürfe erhoben hat. Vielmehr dürfte diese Passage als Blaupause für zukünftige Verträge mit anderen Staaten wie Südkorea oder Mitgliedern der EU dienen.

US-Präsident Donald Trump erklärte am Montag am Rande der »Made in America Week« – bei der er mit Baseballschläger, Cowboyhut und im Feuerwehrauto posierte – »während der längsten Zeit der Geschichte unserer Nation haben amerikanische Präsidenten verstanden, dass sie, um unsere Wirtschaft und unsere Sicherheit zu schützen, unsere Industrie schützen müssen«. Zu lange sei ein anderer Weg verfolgt worden. »Wenn man sich den Erfolg anderer Nationen anschaut – gerade in Europa – sieht man einige dieser Länder, eines besonders, das ist nicht gerecht für die Vereinigten Staaten«, sagte Trump, um die deutschen Exportüberschüsse zu kritisieren.

Kanadas Außenministerin Chrystia Freeland bezeichnete das Dokument als »Teil des internen Prozesses« der US-Regierung. Ein hochrangiger Vertreter der mexikanischen Regierung sagte, der Katalog sei »nicht so schlecht, wie ich befürchtet habe«. Er begrüßte insbesondere, dass die USA keine Strafzölle ins Spiel gebracht hätten. (AFP/Reuters/jW)