Verdi und Sevim Dagdelen zur Verhaftung von Peter Steudtner

Zur Verhaftung des deutschen Menschenrechtsaktivisten Peter Steudter in der Türkei äußerten sich am Dienstag verschiedene Organisationen und Politiker. Die Gewerkschaft Verdi forderte in einer so überschriebenen Mitteilung die »sofortige Freilassung des Menschenrechtsaktivisten Peter Steudtner und der weiteren Inhaftierten«. In ihr erklärt Cornelia Haß, Geschäftsführerin der Deutschen Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju) in Verdi:

Das ist eine neue Eskalationsstufe. Präsident Recep Tayyip Erdogan will offensichtlich sämtliche zivilgesellschaftlichen Strukturen in der Türkei zerschlagen. Die Vorwürfe gegen Peter Steudtner sind vollkommen aus der Luft gegriffen. Es geht hier um einen Frontalangriff auf die Menschenrechtsbewegung insgesamt. Sämtliche Unterstützung für deren Arbeit soll unterbunden werden. Peter Steudtner und die anderen Inhaftierten, darunter auch die Journalisten Deniz Yücel und Mesale Tolu, müssen sofort freigelassen und die Ermittlungen eingestellt werden. Die Bundesregierung muss sämtliche Mittel konsequent nutzen, um die Freilassung aller inhaftierten Deutschen zu erwirken. Auch in anderen Fällen muss dann, wenn es anstehen sollte, die Unterstützung für ein Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte durch die Bundesregierung erfolgen, wie jetzt im Fall Deniz Yücel.

Sevim Dagdelen, Sprecherin der Linke-Fraktion im Bundestag für internationale Beziehungen, versandte am Dienstag die Mitteilung »Auf Erdogans Geiselnahme muss eine Reisewarnung folgen«. Darin führt sie aus:

Mit der Verhaftung des Deutschen Peter Steudtner und weiterer Menschenrechtsaktivisten in der Türkei agiert der türkische Präsident unverhohlen als Geiselnehmer. Die Beschwichtigungspolitik der Bundesregierung in Sachen Türkei ist endgültig gescheitert und stellt eine Gefahr für deutsche Staatsbürger dar, weil jeder Deutsche in der Türkei als Geisel genommen werden könnte. Das Auswärtige Amt muss jetzt eine Reisewarnung für die Türkei aussprechen. Angesichts der Strategie des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, Ausländer als Geiseln zu nehmen, muss die Bundesregierung ihren Kurs gegenüber Ankara ändern. (…) Die Bundesregierung muss sich für den sofortigen Stopp der EU-Beitrittsgespräche mit Ankara einsetzen. Nur so können die jährlichen Hilfsgelder von 630 Millionen Euro an Erdogan eingefroren werden. Die Bundesregierung muss klarmachen, dass mit Geiselnehmern auch keine Verhandlungen über eine Ausweitung der Zollunion geführt werden. Nach dem erneuten Besuchsverbot für Bundestagsabgeordnete müssen die deutschen Soldaten vom NATO-Stützpunkt Konya abgezogen werden. Die deutsche Türkei-Politik bedarf dringend einer Revision. Aktuell spielt die Bundesregierung durch Beschwichtigungen, Zugeständnisse und die massive Unterstützung mit Waffenlieferungen, militärischer und geheimdienstlicher Zusammenarbeit Erdogan in die Hände.