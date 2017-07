Verzweiflungsschlag

Einsatzbereit: Einheiten der »Volkswehr« halten in Donezk eine Parade zum Tag des Sieges ab (9.5.2016) Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO/EPA/dpa

Jetzt also »Kleinrussland« anstelle von »Neurussland« – haben die Leute im Donbass keine anderen Probleme? Das könnte man denken, aber so einfach ist es nicht. Die Proklamation eines »Nachfolgestaats« für die Ukraine in Donezk am Dienstag ist der Ausdruck des geopolitischen Dilemmas, in das die international nicht anerkannten Volksrepubliken Donezk und Luganski geraten sind.

Als sie entstanden, 2014, war von einem »Russischen Frühling« die Rede, der zu einem »Neurussland« führen solle – eine historische Bezeichnung, die für den gesamten überwiegend russischsprachigen Osten und Süden der Ukraine von Charkiw in einem Bogen über den Donbass und die Schwarzmeerküste bis nach Odessa stehen sollte. Das Projekt wurde, nachdem der Aufstand gegen die in Kiew an die Macht gelangten Nationalisten überall außer auf der Krim und in Teilen des Donbass fehlgeschlagen war, im Mai 2015 von Russland stillschweigend fallengelassen und wird öffentlich nicht mehr erwähnt.

Das wäre alles nachrangig, wenn sich nicht Russland in der internationalen Arena darauf konzentrieren würde, die Einhaltung der Vereinbarungen von Minsk einzufordern. Es verlangt dies zwar vor allem von Kiew, aber dieses Abkommen zur Deeskalation definiert die »bestimmten Gebiete der Bezirke Donezk und Lugansk« als Teil der Ukraine, ausgestattet mit bestimmten Autonomiebefugnissen, aber im Kern unzweideutig.

Die Proklamation von »Kleinrussland« ist einerseits ein Nein der Volksrepubliken zu Minsk und damit zu einer Zukunft im Rahmen der gegenwärtigen Ukraine. Das richtet sich nicht nur gegen Kiew, sondern auch gegen Moskau, zumindest dessen bisherige Sprachregelung. Ob sich die jetzt ändert, werden die nächsten Tage zeigen. Denn ohne Wissen Russlands ist dieser Schritt wohl kaum gegangen worden. Die Proklamation ist zweitens das – vorläufige – Ende der Erklärungen über einen eventuellen Beitritt der Republiken zur Russländischen Föderation und reagiert insofern auf die Tatsache, dass diese Option trotz der faktischen Überlebenshilfe Moskaus nicht übermäßig populär ist. Auch in Russland übrigens nicht. Sie ist drittens, da zu der Gründungsversammlung Vertreter der beiden Volksrepubliken sowie aus 19 Regionen der Ukraine mit Ausnahme der Krim gekommen waren, die Anerkennung der Tatsache, dass Russland die Halbinsel auch einem befreundeten »Kleinrussland« nicht zurückgeben wird. Und viertens richtet sie sich an die Einwohner der »ehemaligen« Ukraine und fordert sie zum »Regimewechsel« in ihrem »Failed state« auf.

Da wird vermutlich das Fell des ukrainischen Bären vor seinem Tode verteilt. Zu weit ist die Polarisierung zwischen beiden Teilen des Landes schon gegangen. Auch wenn die Unzufriedenheit der Ukrainer mit den jetzigen Kiewer Machthabern groß ist, als »Kleinrussen« fühlen sich die meisten von ihnen trotzdem nicht.