Die Piraten des Lago Maggiore

Es brauchte nur einen Arbeitskampf, um aus braven Tessiner Fährleuten echte Freibeuter zu machen. Mitte Juni erfuhren die 34 Beschäftigten der italienischen Fährschiffgesellschaft Lago Maggiore (NLM), dass ihr Unternehmen sie auf die Straße setzen will. Darauf reagierten die Kollegen mit einem unbefristeten Streik. Dessen Motto: »Wenn sie uns arbeitslos machen wollen, werden wir zu Piraten!« 20 Tage währte die Arbeitsniederlegung – und dauerte damit deutlich länger als die meist auf nur einen Tag beschränkten Streiks in der Schweiz. Am vergangenen Freitag teilten die Gewerkschaften das Ende des Kampfs mit: Alle Forderungen der Beschäftigten seien vom Unternehmen erfüllt worden.

Dabei ist der Lago Maggiore, der in der italienischsprachigen Schweiz liegt, kein Ort, an dem man einen ausgedehnten Arbeitskampf vermuten würde. Gutbetuchte Rentner nutzen die Region als Altersdomizil, an Wochenenden pilgern Menschen aus allen Landesteilen zum See, um sich dort zu sonnen. Die Ufer des Lago Maggiore teilt sich die Schweiz mit Italien, doch Konzessionen für die Fahrten auf dem See darf nur Italien ausstellen. Dennoch unterstehen die bei der NLM angestellten Fährleute einem Schweizer Tarifvertrag – und die darin vorgesehenen Löhne wollte das Unternehmen schlicht nicht mehr zahlen. Alle Kollegen sollten zum Jahresende hin gekündigt werden. Ab 2018 hätte dann eine gemeinsame Tochtergesellschaft der staatlichen NLM und eines Privatunternehmens die Fährfahrten besorgen sollen.

Es folgte der Streik. »Wir haben viel Solidarität der Tessiner Bevölkerung erlebt. Als man ein italienisches Kursschiff einzusetzen versuchte, um den Streik zu brechen, wurde dessen Anlegestelle von Schwimmern und Tretbootfahrern blockiert«, sagte Peter Anliker, stellvertretender Pressesprecher der Verkehrsgewerkschaft SEV, am Montag zu jW. Diese Unterstützung habe maßgeblich zum Erfolg beigetragen. So habe eine Demonstration der Streikenden am 1. Juli im nahen Locarno mehr als 800 Menschen auf die Straße bringen können, obwohl im Ort selbst nur 16.000 Menschen wohnen. Eine Petition der Streikenden, die ihre Wiedereinstellung sowie eine Beschäftigungs- und Lohngarantie forderte, unterzeichneten gar 13.451 Menschen, die allerdings nicht nur aus Locarno stammen. Dazu dürfte auch beigetragen haben, dass in der Schweiz derzeit an verschiedenen Stellen über Einsparungen in der Personenschiffahrt gesprochen wird. »Die Bevölkerung will aber, dass die Angebote bleiben«, so Anliker.

Gut funktioniert hat offenbar auch die Abstimmung der verschiedenen Gewerkschaften untereinander. Tatsächlich waren am Ausstand neben dem SEV auch die größte Schweizer Arbeiterorganisation, die Unia, sowie die christsoziale OCST beteiligt.

Wenig geschickt verhielt sich hingegen die Fährschiffgesellschaft. Die NLM kündigte die Entlassungen in der Hauptsaison an, der 20tätige Ausstand wirkte sich also stark auf die Einnahmen des Unternehmens aus. Dies führte dazu, dass die Verantwortlichen der NLM letztlich nachgaben. In einer Pressemitteilung der Gewerkschaft Unia vom Freitag heißt es dazu: »Die 34 Seeleute behalten ihre Stellen bei der neuen Betreibergesellschaft, die ab 2018 den Schiffahrtsbetrieb auf dem Lago Maggiore übernimmt. Zudem gibt es eine Lohngarantie für ein Jahr, die der Kanton Tessin und die Stadt Locarno garantieren. Und für 2019 soll ein neuer Gesamtarbeitsvertrag ausgehandelt werden.« Es seien schlicht alle Forderungen erfüllt worden.

»Die Schiffe fahren seit Samstag wieder, aber jetzt muss der Tarifvertrag bis 2019 ausgehandelt werden. Unsere Arbeit ist also noch nicht zu Ende«, so SEV-Mann Anliker gegenüber jW. Doch da sei man nun in einer komfortablen Situation, schließlich hätten die Kollegen gezeigt, dass sie sich durchsetzen können.