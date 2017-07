Unattraktive Lehrstellen

In vielen Betrieben mangelt es an Azubis: Ob das vielleicht auch an den Arbeitsbedingungen liegen könnte? Foto: Sven Hoppe/dpa

In fast jedem dritten Betrieb bleiben einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) zufolge Ausbildungsplätze unbesetzt. Wie der Unternehmerverband am Dienstag mitteilte, erhielten im vergangenen Jahr bundesweit 15.500 Unternehmen sogar keinerlei Bewerbungen. Dies entsprach einem Anstieg von zehn Prozent verglichen mit dem Jahr 2015.

»Uns geht der Nachwuchs aus«, beklagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer. Im Jahr 2016 konnten in 31 Prozent der Betriebe bundesweit Ausbildungsplätze nicht besetzt werden. Das waren ebenso viele wie im Vorjahr. Im Osten lag die Quote sogar bei 41 Prozent. Besonders betroffen waren das Gaststätten- und das Baugewerbe, die wenigsten Probleme, Azubis zu finden, hatte die Immobilienbranche. Nahezu jeder zehnte Ausbildungsbetrieb erhielt zuletzt keine einzige Bewerbung mehr. Der Umfrage zufolge hätten zudem 68 Prozent der Unternehmen, die ihre Ausbildungsplätze nicht besetzen konnten, schlicht keine geeignete erhalten. Laut der DIHK-Umfrage wünschten sich die Betriebe unter anderem eine bessere Kommunikation mit und eine verbesserte digitale Infrastruktur an den Berufsschulen. Sie mahnten zudem an, dass IT-Kenntnisse bereits in den allgemeinbildenden Schulen stärker vermittelt werden müssten.

Während die Unternehmer offenbar das Schulsystem und ungeeignete Bewerber für den Azubimangel verantwortlich machen, kritisiert der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) deren Suchverhalten und die Ausbildungsbedingungen. Die Betriebe müssten mehr tun, um für potentielle Auszubildende attraktiver zu sein, erklärte die DGB-Bundesjugendsekretärin Manuela Conte am Montag gegenüber dem Deutschlandfunk. Hierbei könnte eine Erhöhung der Ausbildungsvergütungen helfen. Zudem gebe es oftmals die Situation, dass Unternehmen nur regional begrenzt suchten und eine Bestenauslese betrieben. Nach Conte sind bereits zwei Drittel aller IHK-Berufe für junge Leute mit Hauptschulabschluss nicht mehr zugänglich. Statt dessen sollten vorhandene Regelungen besser genutzt werden: »Es gibt tarifliche Möglichkeiten, Jugendlichen, die ein bisschen mehr Unterstützung brauchen, die Ausbildung zu verlängern«, so Conte. Im allgemeinen gebe es nach wie vor sehr große Qualitätsprobleme, was die Ausbildungen anbelange. Das sehe man an den hohen Abbrecherquoten, gerade in Branchen wie dem Hotel- und Gaststättengewerbe sowie im Friseurhandwerk. Dort seien die Defizite seit langem bekannt. Oftmals litten die Auszubildenden unter psychischen Belastungen, würden ausgebeutet und ersetzten einfach nur reguläre Arbeitskräfte. (AFP/jW)