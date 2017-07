Die schlimmste Zeit ihres Lebens

Foto: Armin Weigel/dpa

Die Übergriffe auf »Regensburger Domspatzen« hatten größere Ausmaße als bisher bekannt: Mindestens 547 Sänger des weltberühmten Chores wurden in den dazugehörigen schulischen Einrichtungen Opfer von körperlicher oder sexueller Gewalt. Der am Dienstag in Regensburg vorgelegte Abschlussbericht gibt dem früheren Chorleiter und Domkapellmeister Georg Ratzinger eine Mitschuld. Ihm seien »Wegschauen« und »fehlendes Einschreiten trotz Kenntnis vorzuwerfen«. Kritik gab es auch am früheren Regensburger Bischof und heutigen Kardinal Gerhard Ludwig Müller. Vor allem in der Vorschule, aber auch im Gymnasium sei es zu Gewalt gegen Schüler gekommen, sagte der mit der Aufklärung beauftragte Rechtsanwalt Ulrich Weber nach einem Bericht der Deutschen Presseagentur (dpa) am Dienstag. Betroffene hätten ihre Schulzeit als »Gefängnis, Hölle und Konzentrationslager« bezeichnet. Viele Opfer schilderten die Jahre als »schlimmste Zeit ihres Lebens, geprägt von Angst, Gewalt und Hilflosigkeit«.

Verantwortlich seien in vielen Fällen der Direktor der Vorschule und sein Präfekt gewesen. Anlass seien stets Verstöße gegen einen strengen und teilweise willkürlich ausgelegten Regelkatalog gewesen, so Weber. Zwischen 1945 und Anfang der 1990er Jahre wurden dem Bericht zufolge etwa 500 Betroffene Opfer körperlicher Gewalt. In 67 Fällen kam es zu sexuellem Missbrauch. Rein strafrechtlich ist all dies verjährt.

Der heutige Kardinal Müller hatte als Regensburger Bischof bei Bekanntwerden des Skandals 2010 eine erste Aufarbeitung in die Wege geleitet. Diese sei aber mit vielen Schwächen behaftet gewesen – zum Beispiel, weil man nicht den Dialog mit den Opfern gesucht habe, heißt es laut dpa im aktuellen Bericht. Müller müsse eine klare Verantwortung für die strategischen, organisatorischen und kommunikativen Schwächen zugeschrieben werden. Der Regensburger Generalvikar Michael Fuchs bat die Opfer um Entschuldigung. »Wir haben alle Fehler gemacht und haben viel gelernt«. Es sei nicht richtig gewesen, darauf zu warten, dass sich Betroffene meldeten, statt aktiv auf sie zuzugehen. Ratzinger nehme großen Anteil an der Aufarbeitung, so Fuchs. Von sexuellem Missbrauch habe der damalige Domkapellmeister mit Ausnahme eines Falles nichts gewusst. Auch das Ausmaß der Gewalt habe er falsch eingeschätzt. Ratzinger sei ein emotionaler Mensch und habe früher auch Ohrfeigen ausgeteilt, dies aber mittlerweile bedauert und sich entschuldigt.

Bischof Rudolf Voderholzer hat seit Beginn seiner Amtszeit in Regensburg Anfang 2013 die Aufklärung des Skandals vorangetrieben. Die Betroffenen sollen mit jeweils bis zu 20.000 Euro entschädigt werden. Das Gymnasium der Regensburger Domspatzen hat derzeit rund 320 Schüler, die Hälfte von ihnen besucht auch das Internat.(dpa/jW)